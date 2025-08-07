Con ironía y firmeza, Acevedo volvió a apuntar contra Milei y pidió unidad en el peronismo tucumano El vicegobernador ratificó el rumbo del oficialismo de cara a las elecciones legislativas y respaldó las críticas del gobernador Osvaldo Jaldo al presidente.

El vicegobernador Miguel Acevedo se sumó al cruce de declaraciones que el peronismo tucumano viene sosteniendo contra el presidente Javier Milei. Lo hizo con un tono irónico y en línea con el mensaje que días atrás lanzó el gobernador Osvaldo Jaldo desde el sur de la provincia.

“Si el León quiere venir a Tucumán, ya tenemos lista la tijera para cortarle la peluca”, había dicho Jaldo el viernes en un acto partidario, en clara alusión al presidente. Ahora, Acevedo retomó el mensaje con humor: “Yo tengo el peine para acomodar un poquito la cabeza de cada uno”, expresó, desatando risas entre los presentes.

Sin embargo, más allá del tono distendido, el presidente de la Legislatura fue contundente al referirse al escenario electoral: pidió dejar atrás las divisiones internas dentro del peronismo y avanzar hacia una lista unificada para las elecciones de diputados nacionales del próximo 26 de octubre.

“Hace un tiempo vengo diciendo que el manzurismo y el jaldismo se terminaron en aquellas elecciones de 2021. Son terminologías que muchas veces se usan para identificar sectores, pero hoy tenemos que estar todos unidos”, sostuvo.

Acevedo reconoció que las internas anteriores dejaron heridas, pero remarcó la importancia de cerrarlas para priorizar el trabajo conjunto. “A veces son difíciles de cicatrizar, pero tienen que cicatrizar. Debemos mantenernos unidos en pos de nuestros ideales y de fortalecer lo que creemos que es trabajar para la comunidad”, remarcó.

En un contexto nacional complejo y con una campaña electoral en marcha, el oficialismo tucumano busca consolidarse como un bloque cohesionado frente a la avanzada de La Libertad Avanza y a las críticas al Gobierno nacional por los recortes presupuestarios y las políticas de ajuste.