Expectativa por León XIV en Córdoba: el recorrido oficial, los horarios y las recomendaciones para los fieles El Gobierno provincial detalló los cuatro puntos de encuentro para la histórica llegada del Sumo Pontífice el próximo martes 10 de noviembre. Se esperan hasta un millón de personas y aconsejan planificar los traslados con anticipación.

El Gobierno de la provincia de Córdoba dio a conocer el cronograma y el recorrido oficial que realizará el papa León XIV durante su esperada visita del próximo martes 10 de noviembre. Ante la inmensa expectativa que genera el evento, las autoridades estiman una concurrencia de entre 500.000 y 1.000.000 de personas, por lo que solicitaron a los fieles elegir con anticipación a cuál de los cuatro puntos de encuentro asistirán para evitar colapsos en los traslados.

La actividad central será la Santa Misa en el predio de la Fábrica Militar de Aviones (FAdeA), en Ruta 20 y Avenida Circunvalación, donde se espera congregar a unas 800.000 personas. Las puertas abrirán el lunes 9 a las 18:00 para dar inicio a la Vigilia Joven con artistas invitados. La misa comenzará el martes a las 10:00, precedida por un recorrido del Papa en Papamóvil por los cuadrantes del lugar.

Para esta instancia, el Gobierno recomendó llevar agua, ropa cómoda, protector solar, repelente, comida y DNI. Se permitirá el ingreso con bolsas de dormir, reposeras y sillas plegables, aunque estará prohibido el uso de carpas. Además, se sugirió inscribirse y consultar el esquema de estacionamientos en el sitio oficial elpapaencordoba.com.ar.

El paso del Papamóvil y la tarde en el centro

Tras las dos horas de misa, León XIV iniciará un recorrido a baja velocidad en Papamóvil. El trayecto comenzará en Avenida Colón y Santa Fe, continuará por Colón, General Paz, Vélez Sarsfield, y finalizará en Avenida Hipólito Yrigoyen y Montevideo, donde ingresará al Arzobispado.

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Durante su estadía en el edificio eclesiástico, el Papa saldrá al balcón para saludar a la multitud congregada sobre Hipólito Yrigoyen, entre Montevideo y Plaza España. Este sector estará acondicionado con pantallas gigantes y tendrá capacidad para unas 200.000 personas.

Finalmente, a las 15:15, el Sumo Pontífice protagonizará un encuentro privado en la Catedral con obispos, sacerdotes y seminaristas. Para llegar allí, realizará un último tramo en Papamóvil por Vélez Sarsfield y 27 de Abril. Los fieles podrán acompañar este cierre desde la Plaza San Martín, que funcionará como el punto de aforo más reducido con capacidad para 15.000 personas.