A exactamente dos meses del brutal femicidio de Agostina Vega, hecho que conmocionó a la provincia de Córdoba y al país, la Justicia lleva a adelante este jueves un procedimiento clave para el avance de la causa. Se trata de una nueva pericia en el domicilio de Claudio Barrelier, señalado como el autor material del crimen.
El operativo se desarrolla durante la mañana en la vivienda situada sobre la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico de la capital cordobesa, lugar identificado como la escena del asesinato. A pesar de llevarse a cabo en medio de la feria judicial, de la medida participan todas las partes involucradas, incluyendo a los abogados defensores y a las querellas.
Buscarán determinar si hubo más participantes
El objetivo principal de esta inspección técnica y visual es reconstruir las condiciones del lugar para evaluar si otras personas que se encontraban en el inmueble al momento del hecho tuvieron algún grado de participación o responsabilidad en el crimen.
Hasta el momento, la causa cuenta con cuatro personas privadas de la libertad:
- Claudio Barrelier (principal imputado)
- Osvaldo Fassetta
- Soledad Andreani
- Marianela Palmero
Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación a la agencia Noticias Argentinas, las conclusiones que arroje esta nueva inspección en la escena del hecho podrían resultar determinantes para el rumbo del proceso, por lo que no se descarta la posibilidad de que se ordenen nuevas detenciones en las próximas horas.
Noticias Argentinas