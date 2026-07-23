Femicidio de Agostina: realizan una pericia clave en la casa del principal acusado a dos meses del crimen La Justicia lleva a cabo un recorrido visual en la vivienda del barrio Cofico para determinar si hubo más implicados en el asesinato de la adolescente. Actualmente hay cuatro personas detenidas por el hecho.

A exactamente dos meses del brutal femicidio de Agostina Vega, hecho que conmocionó a la provincia de Córdoba y al país, la Justicia lleva a adelante este jueves un procedimiento clave para el avance de la causa. Se trata de una nueva pericia en el domicilio de Claudio Barrelier, señalado como el autor material del crimen.

El operativo se desarrolla durante la mañana en la vivienda situada sobre la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico de la capital cordobesa, lugar identificado como la escena del asesinato. A pesar de llevarse a cabo en medio de la feria judicial, de la medida participan todas las partes involucradas, incluyendo a los abogados defensores y a las querellas.

Buscarán determinar si hubo más participantes

El objetivo principal de esta inspección técnica y visual es reconstruir las condiciones del lugar para evaluar si otras personas que se encontraban en el inmueble al momento del hecho tuvieron algún grado de participación o responsabilidad en el crimen.

Hasta el momento, la causa cuenta con cuatro personas privadas de la libertad:

MIRA TAMBIÉN El Mundial impulsó la venta de televisores, pero el consumo masivo volvió a caer en junio

Claudio Barrelier (principal imputado)

(principal imputado) Osvaldo Fassetta

Soledad Andreani

Marianela Palmero

Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación a la agencia Noticias Argentinas, las conclusiones que arroje esta nueva inspección en la escena del hecho podrían resultar determinantes para el rumbo del proceso, por lo que no se descarta la posibilidad de que se ordenen nuevas detenciones en las próximas horas.

Noticias Argentinas