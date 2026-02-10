Femicidio de Cecilia Strzyzowski: prisión perpetua para el clan Sena El jurado declaró culpables a César Sena y a sus padres por el crimen ocurrido en 2023 en Chaco. También hubo condenas por encubrimiento y una absolución.

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron condenados este martes a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023 en Chaco. La sentencia fue leída en una audiencia virtual encabezada por la jueza Dolly Fernández, tras el juicio por jurados.

César Sena, pareja de la víctima, fue hallado responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del crimen y recibieron la misma pena.

En la causa también hubo condenas por encubrimiento. Gustavo Obregón fue sentenciado a cinco años y diez meses de prisión, Fabiana González a cinco años de prisión efectiva y Gustavo Melgarejo a dos años y diez meses de prisión en suspenso, con pautas de conducta. Griselda Reinoso fue absuelta y recuperó la libertad.

Cómo fue el femicidio de Cecilia

Cecilia Strzyzowski tenía 28 años y fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de la familia Sena, ubicada en Santa María de Oro al 1400. Según la investigación, había sido engañada con la promesa de comenzar una nueva vida en Ushuaia.

Los fiscales reconstruyeron que el crimen ocurrió en una franja de 45 minutos, entre las 12.16 y las 13.01, a partir del análisis de cámaras de seguridad, registros telefónicos y testimonios. En ese lapso, Cecilia estuvo sola con César Sena y luego con sus suegros, quienes ingresaron a la vivienda y no registraron movimientos hasta la salida del joven con el celular de la víctima.

El asesinato se produjo en una de las habitaciones de la casa, donde se hallaron una cama y un colchón con rastros de sangre humana. Para la Fiscalía, el crimen fue planificado y contó con la participación de los tres integrantes del clan.