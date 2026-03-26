Feroz incendio en un depósito con materiales inflamables en el partido de Moreno Las llamas comenzaron por la mañana en Francisco Álvarez, generaron explosiones y obligaron a evacuar la zona. Trabajan decenas de bomberos y, hasta el momento, no se reportan heridos.

A varias horas del comienzo del incendio de un depósito de pinturas de la localidad Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, los bomberos siguen combatiendo las llamas. Por el momento, no se registraron heridos y hay un gran operativo en la zona.

Todo comenzó un poco antes de las 9 de la mañana, en la empresa Fademac, dentro del polo industrial de Avenida Ramón Falcón y Chilecito, donde trabajan al menos 25 dotaciones de bomberos.

Tanto los empleados como los vecinos de la zona fueron evacuados ante el humo tóxico que se respira en el barrio, aunque muchos de ellos no quieren dejar sus casas por la inseguridad.

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El director de Defensa Civil, Fabián García, informó que el fuego sigue activo, pero que la situación “está controlada”, y anticipó: “Hay riesgo de que pueda colapsar la estructura”. El techo del depósito ya cayó por completo y temen que siga desplomándose.

Los bomberos siguen combatiendo las llamas en el depósito de Francisco Álvarez. (Foto: Municipalidad de Merlo)

Esta mañana, un operario de una fábrica lindera al depósito contó cómo habría comenzado el incendio. “Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, tuvieron que evacuar”, relató.

También dijo que la empresa se dedica a acopiar químicos, solventes, pinturas, barnices y otros productos tóxicos.

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“Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Todos los trabajadores fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos”, relató Joel.

La columna de humo se puede ver a varios kilómetros. Las autoridades pidieron evitar circular por la zona, ya que se trata de productos químicos altamente tóxicos. Los vecinos también fueron evacuados.

Fabián García, director de Defensa Civil, dio una conferencia de prensa donde declaró: “Aunque el incendio está activo, la situación está controlada. Estamos trabajando con los bomberos y con la prevención de las manzanas. No hay posibilidades de que el fuego salga del perímetro. Estamos esperando las pericias y el requerimiento que haga la Justicia. Tenemos controlado el tránsito”.

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Fabián García, director de Defensa Civil. (Foto: TN)

“Hay riesgo de que pueda colapsar la estructura. El jefe del incendio tomó la decisión de usar solo un hidrante para atacar desde arriba, para que no corran riesgo los bomberos. Por otro lado, están trabajando para frenar la propagación adentro”, agregó.

“No hay riesgo por la nube tóxica. Se están haciendo los análisis ambientales. Hay que evitar la exposición prolongada, pero hay que llevar tranquilidad de que no es peligroso”, sostuvo.

También informó que hay un centro de evacuados a disposición para los vecinos y que van a poner seguridad. “La intendenta dispuso la apertura de un centro en la delegación de Francisco Álvarez. Vamos a implementar un operativo de seguridad para que puedan dejar sus casas tranquilos”.