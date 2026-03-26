La Justicia investiga un casamiento realizado sin autorización en la Quebrada de las Conchas La celebración se realizó en un área natural protegida de Cafayate y habría contado con un permiso apócrifo. Las autoridades iniciaron actuaciones administrativas y radicaron una denuncia por presunta falsificación de instrumento público

La Justicia de Salta investiga la realización de un casamiento en la reserva natural Quebrada de las Conchas, ubicada en la ciudad de Cafayate, debido a que el evento no contaba con autorización oficial. Desde el Ministerio de Producción y Minería provincial señalaron que el documento que circuló sobre una supuesta aprobación “no fue emitido por la autoridad ambiental competente”.

La denuncia surgió a partir de las autoridades de Cafayate, quienes advirtieron la situación tras la difusión en redes sociales de imágenes de la boda celebrada en el lugar, sobre la Ruta Nacional 68. Con esos datos, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes y se presentó una denuncia ante las autoridades.

El Ministerio de Producción y Minería de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que intervino ante la “circulación de un documento apócrifo vinculado a la supuesta autorización de un evento privado en la reserva natural”, confirmando que dicho documento no fue emitido por el organismo correspondiente.

En ese marco, se activaron los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente y se radicó una denuncia en la Fiscalía Penal de Cafayate por presunta falsificación de instrumento público, con el objetivo de resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger un área de alto valor ambiental.

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Las actividades dentro de áreas naturales protegidas están reguladas por la Ley Nº 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Estas normativas exigen que cualquier intervención cuente previamente con una evaluación de impacto ambiental, documentación técnica y verificación de las condiciones del lugar.

Tras conocerse el caso, una mujer que afirmó ser la propietaria del terreno donde se realizó el casamiento aseguró que contaba con los permisos necesarios y cuestionó que se trata de un espacio privado.