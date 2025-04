“Fue el rostro de una Iglesia más humana”: la despedida de Cristina Kirchner al papa Francisco La ex presidenta despidió al Santo Padre en sus redes sociales. Recordó la charla que tuvieron en su primera audiencia y la novela que ambos tenían como “preferida”.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kichner despidió en sus redes sociales al Papa Francisco. La dirigente, que estaba al frente del Estado argentino cuando Bergoglio fue electo como máxima autoridad de la Iglesia Católica, recordó su primera charla con él y aseguró que se lo va a extrañar.

En su perfil de la red social X, Fernández de Kirchner recordó que en marzo del 2013, apenas asumió como Papa, Francisco la recibió en el Vaticano. “Le dije que, como a Megaflón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo «Es mi libro preferido, me encanta Marechal». Coincidimos en que Megafón, o la guerra, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como Papa”, contó.

“Fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita”, concluye el escueto texto acompañado de fotos del Papa y del encuentro que mantuvieron en 2013.