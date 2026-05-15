Fuerte suba del riesgo país y desplome del merval en dólares a su nivel más bajo en dos meses Los activos argentinos vuelven a mostrar debilidad en medio de dudas económicas y presión en los mercados

Los bonos soberanos caen y el riesgo país trepa casi 3% hasta los 540 puntos básicos, tras arrancar la semana con su nivel más bajo en tres meses. En tanto, los ADRs y las acciones líderes también bajan hasta 4,3%, en sintonía con la caída de los mercados globales ante crecientes preocupaciones de que los bancos centrales se vean obligados a endurecer su política monetaria para mantener bajo control la inflación.

Esto sucede tras conocerse el dato de inflación de abril a nivel local, que dio 2,6%, en línea con la proyección del mercado, y marcó su primera desaceleración en diez meses.





Bajo este panorama, los títulos soberanos en dólares caen hasta 1,4% encabezados por el Global 2046, seguido del Global 2038 (-1,3%), y el Bonar 2035 (-1,3%).

El jueves se conoció que la inflación de abril se ubicó 0,8 puntos por debajo de marzo. En ese marco, el presidente Javier Milei celebró en X que el IPC está “retornando a la normalidad” a pesar de “los intentos golpistas de la política (…) y el shock externo” aunque remarcó que “el único dato que nos trae alivio es que sea cero”, dijo después en una entrevista.

En el plano internacional, los Guardianes de la Revolución iraníes están permitiendo que pasen más barcos por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico fue prácticamente bloqueado por Irán desde que empezó la guerra, afirmó la televisión estatal. El jueves, la cadena había indicado que se autorizó el paso de más de 30 navíos por ese estrecho en las 24 horas anteriores, y la agencia de prensa pública Tasnim apuntó que “varios barcos chinos” pudieron cruzarlo.



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En el segmento de renta variable, por su parte, el S&P Merval cae 1,3% a 2.710.873,20 puntos, mientras que su contraparte en dólares baja 2,1% a 1.816 unidades, un mínimo en los últimos dos meses.

Dentro de las acciones líderes las que más ceden son: Metrogas (-3,3%); Banco BBVA (-3,1%); y Grupo Supervielle (-2,8%).

En Nueva York, en tanto, los papeles locales recortan hasta 4,1% de la mano de Telecom; Grupo Supervielle (-4,2%); y Loma Negra (-3,8%).

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A su vez, los principales índices de Wall Street caen hasta 1%, lastrados por el descenso de las acciones tecnológicas y el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos de Estados Unidos. En ese contexto, el Dow Jones cae un 0,9%, el Nasdaq, un 1,1%, y el índice ampliado S&P 500 un 0,9%.