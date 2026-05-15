Inflación en América Latina: la Argentina quedó en el segundo lugar del ranking de abril Con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,6% en el cuarto mes del año, el país se ubicó solo por detrás de Venezuela. El mapa completo de cómo variaron los precios y el costo de vida en los países vecinos.

La inflación de abril en la Argentina fue del 2,6%, cifra que ubicó al país en el segundo lugar del ranking de las naciones de América Latina con mayor alza en sus precios, medidos de forma mensual. Con este dato, la economía bajo la gestión de Javier Milei registró una variación del 32,4% en los últimos 12 meses y acumuló un 12,3% en lo que va del año.

El escenario regional sigue marcando una brecha significativa en materia económica. A diferencia de la gran mayoría de los países vecinos, que lograron estabilizar sus índices, la Argentina, Venezuela y Bolivia son los únicos de la región que aún registran cifras de inflación anualizadas de dos dígitos.

Venezuela en lo más alto del podio

El país que lideró el ranking inflacionario en el cuarto mes del año fue Venezuela. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Banco Central de Venezuela (BCV), el IPC de abril alcanzó el 10,6%. El dato más alarmante de la economía venezolana radica en la medición acumulada, la cual trepó a un 90% solo en el primer cuatrimestre de 2026.

País por país: cómo le fue al resto de la región en abril

Mientras Venezuela y Argentina encabezan las subas más fuertes, la mayoría de los países latinoamericanos mantuvieron variaciones mensuales contenidas, en muchos casos por debajo de un punto porcentual: