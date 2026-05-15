La inflación de abril en la Argentina fue del 2,6%, cifra que ubicó al país en el segundo lugar del ranking de las naciones de América Latina con mayor alza en sus precios, medidos de forma mensual. Con este dato, la economía bajo la gestión de Javier Milei registró una variación del 32,4% en los últimos 12 meses y acumuló un 12,3% en lo que va del año.
El escenario regional sigue marcando una brecha significativa en materia económica. A diferencia de la gran mayoría de los países vecinos, que lograron estabilizar sus índices, la Argentina, Venezuela y Bolivia son los únicos de la región que aún registran cifras de inflación anualizadas de dos dígitos.
Venezuela en lo más alto del podio
El país que lideró el ranking inflacionario en el cuarto mes del año fue Venezuela. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Banco Central de Venezuela (BCV), el IPC de abril alcanzó el 10,6%. El dato más alarmante de la economía venezolana radica en la medición acumulada, la cual trepó a un 90% solo en el primer cuatrimestre de 2026.
País por país: cómo le fue al resto de la región en abril
Mientras Venezuela y Argentina encabezan las subas más fuertes, la mayoría de los países latinoamericanos mantuvieron variaciones mensuales contenidas, en muchos casos por debajo de un punto porcentual:
- Chile: Registró una variación de precios del 1,3% mensual. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), acumuló un 2,7% desde enero y alcanzó un 4% a nivel interanual.
- Paraguay: La inflación registrada en abril fue del 0,8%. Los precios aumentaron un 2,2% en el primer cuatrimestre y un 2,3% en los últimos 12 meses.
- Colombia: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) difundió un aumento del 0,78% en abril y del 3,87% en lo que va del año. Medida de forma interanual, la cifra llegó al 5,68%.
- Brasil: Mostró una variación mensual del 0,67%, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA). A nivel interanual, el indicador arrojó un alza del 4,39%.
- Perú: Tuvo un aumento de precios del 0,64% en abril y acumula un 3,53% en el primer cuatrimestre. A nivel interanual, sumó un 3,73%.
- Uruguay: Cerró abril con un alza mínima del 0,54%. En lo que va del año lleva acumulado un 2,23% y, en los últimos 12 meses, los precios sumaron un 3,16%.
- Ecuador: A la espera del dato oficial de abril, previsto para publicarse este 15 de mayo, el país gobernado por Daniel Noboa mantiene como última referencia el mes de marzo, cuando registró una inflación de apenas el 0,12%.