Guillermo Francos le respondió a Cristina Kirchner: “Desde prisión no debe recibir todos los números de la Argentina” El jefe de Gabinete rechazó los cuestionamientos de la expresidenta sobre la crisis social y aseguró que los indicadores oficiales muestran avances y que para sostener el crecimiento de Argentina la administración prioriza el equilibrio fiscal

Guillermo Francos le respondió a Cristina Kirchner luego de la crítica de la ex mandataria sobre la realidad social y económica del país. El jefe de Gabinete desmintió que no haya crecimiento y defendió el equilibrio fiscal.

“Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde saca esos números ni quién se los manda. Yo no creo que sea así. Ha habido una mejora sustancial en la economía. Ha habido una mejora en el consumo en la Argentina”, afirmó Francos este domingo durante una entrevista.

Acto seguido, aseguró que “cuando uno compara mes a mes hay un crecimiento importante del producto, de la economía total”. En ese sentido, el jefe de Gabinete dijo: “No tenemos posibilidades de aceptar propuestas que pongan en riesgo el equilibrio fiscal”.

También habló de las retenciones al campo. “Nosotros consideramos que las retenciones son un mal impuesto y que debería eliminarse en la medida que obtengamos el equilibrio fiscal. No es algo que podamos hacer ahora”, indicó. Añadió que una vez alcanzada la meta fiscal, continuarán las reducciones tributarias: “Cuando consigamos eliminar más gastos y tener más superávit, seguiremos bajando impuestos como lo hemos hecho hasta ahora”.

Sobre lo ocurrido la semana pasada en el Senado, cuando lo interrumpieron tratándolo de “mentiroso” cuando estaba dando su informe de gestión, Francos dijo: “No voy al Senado para que me falten el respeto, porque soy respetuoso con todos. En un lugar institucional como es el Congreso de la Nación, que una diputada se exceda en su calificación no tiene sentido”.

El tuit de Cristina

Este sábado, desde su cada de San José 1111, la ex mandataria escribió en su cuenta de X: “Fíjate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes, que se endeuda para comer y arriba los números no te cierran. Ni en dólares”.

En el cierre de su mensaje, la dos veces presidenta también apuntó contra Javier Milei: “Ya sabemos que sos cruel…lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida“. Fue una ironía días después de que, en una charla con empresarios en La Plata, el presidente reivindicar su actitud ”cruel” contra los “kukas” y los “empleados públicos”, escribió.