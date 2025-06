Javier Milei atacó nuevamente a la prensa: “Si la gente conociera a los periodistas, los odiaría más” Javier Milei criticó a la prensa en una entrevista. Dijo que los periodistas “mienten todo el tiempo” porque quitó la pauta oficial y que la gente los odiaría.

El presidente Javier Milei sostuvo que eliminar la pauta a los medios de comunicación “es la mayor política en favor de la libertad” y consideró que esa medida puso a los periodistas “muy violentos” en su contra.

“Quité el subsidio estatal a los medios y eso los tiene muy violentos y han inventado todo tipo de mentiras sobre mi persona. Los medios mienten todo el tiempo”, se quejó el mandatario en una entrevista que le concedió al periodista e influencer de origen australiano Mario Nawfal, que fue subida este viernes a su canal de YouTube.

Milei agregó: “Mienten también sobre otras personas de nuestro espacio, mienten sobre nuestras políticas. Y nosotros lo que hacemos es exponer sus mentiras y eso no creo que sea violento”.

“Los periodistas que dicen las barbaridades que dicen, me gustaría que pudieran probar algunas cosas que dicen, porque no han podido probar nada de eso. ¿Mentir, injuriar, calumniar y ensuciar a una persona está bien? Yo creo que no. Si no querés que te conteste, lo primero que tenes que hacer es no mentir. Si no mentís, yo no reacciono”, insistió sobre sus choques con la prensa.

Y finalizó: “La gente odia a los políticos. Si conocieran como son realmente los periodistas, los odiaría infinitamente más”.

Fuente Noticias Argentinas