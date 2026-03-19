Habló la fiscal del caso de la nena de 2 años que estuvo desaparecida en Córdoba: “No hay sospechas de abuso” Silvana Pen brindó una conferencia de prensa y dio detalles de la investigación. “No descartamos ninguna hipótesis. La nena apareció sola entre los pastizales y no se encontraron a otras personas en el lugar”, dijo.

Silvana Pen brindó una conferencia de prensa en la fiscalía de Cosquín, donde dio detalles de la investigación.

“La desaparición se tramitó de forma urgente, con colaboración de bomberos, la policía y efectivos de todos lados. Aproximadamente tuvimos 100 efectivos por tanda. Se usaron drones con detectores de calor para poder detectar a la nena”, detalló.

Este jueves, alrededor de las 11:30 de la mañana, la nena de dos años desaparecida en Cosquín fue encontrada en un descampado enorme donde hace una década funcionaba un predio de una entidad bancaria.

La menor, que era buscada desde el día anterior, fue encontrada por la Policía después de un operativo en el que participaron drones, perros y más de 100 efectivos de la Policía de Córdoba. En medio de todo esto, las personas que trabajan en el circo que fue señalado como sospechoso por los padres de la nena, emitieron un comunicado.