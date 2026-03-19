Encontraron a la nena de 2 años desaparecida en Córdoba y hay dudas sobre cómo llegó al lugar Esmeralda Pereyra López fue localizada en un sector que ya había sido rastrillado por la Policía de Córdoba. Tras el operativo en el barrio San José Obrero, la Justicia investiga si la menor fue trasladada por un tercero, mientras se peritan los teléfonos del entorno familiar.

La aparición de Esmeralda Pereyra López, la nena de dos años que era intensamente buscada en Córdoba, dio un giro inquietante en las últimas horas. Los investigadores manejan la sospecha de que la niña no llegó por sus propios medios al sitio del hallazgo, sino que alguien la trasladó y la dejó allí, debido a que el lugar ya había sido rastrillado previamente por las fuerzas de seguridad.

Esmeralda fue encontrada con un leve raspón en su ceja y, tras el hallazgo, la derivaron al Hospital Domingo Funes bajo la supervisión de la fiscal Silvana Pen y su madre. En el centro de salud, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló que la distancia de 500 metros desde su hogar hace “difícil pensar que hizo el trayecto a pie”, reforzando la teoría de que fue movilizada por otra persona.

La desaparición ocurrió cerca de las 14:30 del miércoles, cuando su madre advirtió que la niña ya no estaba en su casa. Al momento de ser localizada por un efectivo policial en la zona de búsqueda reincidente, Esmeralda tenía su vestimenta original y se encontraba descalza, sin signos de deshidratación pese al tiempo transcurrido.

Desde el inicio del caso, el entorno familiar sostuvo la teoría de un secuestro, argumentando que, aunque una puerta trasera estaba abierta, nadie la vio salir. En este contexto, la fiscalía ordenó el secuestro y peritaje de los teléfonos celulares del círculo íntimo de la menor para intentar reconstruir los movimientos previos al hecho.

Tras confirmarse la noticia, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó en redes sociales la efectividad de la “Alerta Sofía” y la celeridad del operativo conjunto. El despliegue en Cosquín contó con más de 90 efectivos, el uso de drones térmicos y la intervención de la división de canes.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Pen, quien brindará una conferencia de prensa para aportar nuevos detalles sobre el estado de la causa y los pasos a seguir.

“Quiero felicitar y reconocer el compromiso de nuestra fuerza policial y de todos los equipos que participaron en la búsqueda y el hallazgo con vida de Esmeralda”, expresó el gobernador Martín Llaryora. “Un resultado positivo que fue posible también gracias al trabajo coordinado con fuerzas de seguridad nacionales. Ahora es fundamental esclarecer lo ocurrido. Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad y determine a fondo las circunstancias de la desaparición”, cerró.

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