Pocos minutos después de que el tablero del Senado marcara los 42 votos afirmativos que dieron media sanción al proyecto de Modernización Laboral, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para celebrar la victoria política de su gestión.
“Histórico. VLLC”, publicó el mandatario nacional en su cuenta de X (ex Twitter), haciendo uso de su tradicional acrónimo de “Viva La Libertad Carajo”.
El mensaje del Jefe de Estado llegó tras una sesión maratónica en la que el oficialismo logró construir una mayoría con aliados del PRO, la UCR y partidos provinciales para avanzar con una de las reformas estructurales que la Casa Rosada considera vitales para la economía.
Respaldo presencial
La importancia que el Ejecutivo le asignó a esta votación quedó plasmada en los palcos del Congreso. Durante el tramo final del debate, la “mesa chica” del Gobierno se hizo presente para garantizar el resultado.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, siguieron las instancias de la votación desde el recinto, celebrando junto a los senadores libertarios la aprobación de la norma que ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Diputados.