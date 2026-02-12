Diputados: el oficialismo busca la media sanción para bajar la edad de imputabilidad y ratificar el acuerdo con la UE La sesión arranca a las 11. Con el apoyo del PRO y la UCR, el Gobierno de Javier Milei apuesta a aprobar el nuevo Régimen Penal Juvenil (14 años) y convertirse en el primer país en avalar el tratado comercial con Europa.

La Cámara de Diputados de la Nación será escenario este jueves, desde las 11:00, de una jornada legislativa determinante para la agenda de la Casa Rosada. En el marco del período de sesiones extraordinarias, el oficialismo buscará darle media sanción a dos iniciativas de alto impacto político y social: la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y la ratificación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea.

La convocatoria llega luego de que La Libertad Avanza (LLA) lograra reunir 81 firmas en un plenario de comisiones, asegurándose el dictamen de mayoría gracias a la tracción de los bloques aliados (“dialoguistas”) como el PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales.

Nuevo Régimen Penal Juvenil: imputabilidad a los 14

El proyecto central de la jornada establece que los adolescentes serán punibles a partir de los 14 años para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. El texto fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión, aunque determina que la privación de la libertad deberá ser el “último recurso”, priorizando medidas alternativas para infracciones menores.

La diputada Silvana Giudici confirmó el consenso alcanzado: “Con la firma de 81 diputados obtuvimos dictamen. Mañana lo trataremos en la sesión”, expresó en redes sociales, un mensaje que fue replicado por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, el debate promete ser intenso. El peronismo presentó dictámenes de minoría:

Un sector, representado por Victoria Tolosa Paz , propone mantener la imputabilidad en 16 años , con foco en la “justicia restaurativa” y penas máximas de 10 años.

El Frente Renovador, por su parte, aceptaría bajar el umbral a los 14 años, aunque planteará disidencias sobre el articulado del proyecto oficial.

Cabe recordar que esta discusión retoma la iniciativa fallida de 2024, cuando el Ejecutivo intentó bajar la edad a 13 años, proyecto que perdió estado parlamentario.

Acuerdo Mercosur-UE

En paralelo a la discusión penal, Diputados tratará la ratificación del acuerdo comercial firmado el pasado 17 de enero. El objetivo geopolítico del Gobierno es que Argentina sea el primer país del bloque en avalarlo legislativamente.

El canciller Pablo Quirno celebró el avance: “Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”.

El envío del texto había sufrido demoras por cuestiones de traducción en Paraguay, pero finalmente ingresó esta semana y el oficialismo confía en tener los números para su aprobación, consolidando así la estrategia de apertura de mercados.