Horror en departamento de Villa Crespo: cambió la hipótesis principal y se investiga si la madre mató a toda su familia Una pareja y sus hijos adolescentes fueron hallados sin vida por una empleada doméstica este miércoles por la tarde. Primero se sospechó del padre como autor de los homicidios, pero varios indicios hicieron cambiar las líneas de investigación con el correr de las horas

Cuatro personas, dos de ellas adolescentes, fueron encontradas asesinadas este miércoles en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires investiga el hecho como un crimen intrafamiliar.

Si bien en un principio se sospechó del padre como el autor de los homicidios, hubo un cambio radical en la investigación: la Justicia sospecha ahora que la mujer habría matado a su esposo y sus dos hijos.

La hipótesis se modificó porque Laura Leguizamón no presentaba heridas defensivas y que Benardo Adrián Seltzer fue hallado muerto en la cama con varias heridas donde posiblemente estaba dormido.

La hermana de Leguizamón confirmó que la presunta asesina atravesaba un tratamiento psiquiátrico como consecuencia de un brote psicótico, posible esquizofrenia.

De acuerdo a datos del expediente, los hijos del matrimonio, identificados como Ivo, de 13 años, e Ian, de 15, fueron sorprendidos en su habitación, donde uno de ellos murió allí, al tiempo que el otro falleció en uno de los pasillos presumiblemente escapaba. Ambas víctimas recibieron heridas de arma blanca en sus espaldas y tenían signos de defensa.

Además, se estableció que los crímenes ocurrieron a las 6 de este miércoles aproximadamente y en la cocina se halló “una carta escrita por alguien que no está en sus cabales“.

Los cadáveres fueron encontrados por una empleada doméstica que arribó al departamento a las 13 e ingresó con sus propias llaves.

Dos puertas blindadas no estaban violentadas y no se encontraron objetos revueltos ni faltaban materiales, por lo que no se trató de un hecho de inseguridad según publicó la agencia Noticias Argentinas.

Seltzer había sido sospechado en un inicio como el autor material de los homicidios porque un cuchillo fue hallado en una de sus manos, pero todo cambió cuando comenzaron las sospechas sobre la mujer. Desde la investigación indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género o por maltrato infantil.

Seltzer era un experto en el mercado de granos como analista y corredor de una de las más importantes casas del rubro, Granar.