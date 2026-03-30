Quién era el tirador de San Cristóbal: buen estudiante y siempre con la guitarra a cuestas La madre de un alumno de la escuela, e incluso un amigo del tirador coincidieron en que el muchacho no era problemático, ni solitario. Siempre se lo veía con su instrumento musical, por eso nadie sospechó que adentro llevaba el arma.

La madre de un compañero de curso de quien este lunes mató a un chico de 13 años e hirió a otros dos menores en una escuela de San Cristóbal, dio detalles del agresor. Afirmó que era frecuente verlo con su guitarra en el establecimiento educativo –justamente, de su estuche sacó la escopeta que usó para disparar–, que “no es problemático, no tuvo problemas de conducta ni de aprendizaje”. Luego incluso, Axel, un amigo del tirador, agregó más detalles en Radio 2. Coincidió que era un buen estudiante y muy sociable.

En diálogo con el programa De boca en boca, Axel, un amigo del tirador, se mostró sorprendido por lo ocurrido. Jugaban al básquet juntos.

“Es una sorpresa para todos”, confirmó y lo describió como “un chico buena onda, alegre, gracioso, respetuoso”. “Todos hablaban bien de él, profesores. Claro, era un buen estudiante”, sostuvo y descartó que haya tenido problemas con alguien.

Consultado por hechos de bullying, dijo que no, que “la escuela es normal”, que sólo se dan las típicas burlas entre amigos, aunque cada tanto tienen charlas sobre convivencia con especialistas. “Fue una cambio de un día para el otro”, señaló.

Por su parte, Antonela, mamá de uno de los estudiantes de la escuela Mariano Moreno, explicó que al enterarse por los medios llamó a su hijo, quien le relató lo ocurrido. Apuntó que el tirador “siempre llevaba una guitarra”, por eso nadie sorprechó nada. Adentro, llevaba la escopeta. “Su familia tiene armas –contó– porque suelen cazar como pasatiempo, como deporte. No creo que haya tenido por otro motivo. No es un nene problemático. Nadie sabe qué pasó. No hubo hechos de violencia antes. Él es uno más dentro de un grupo, no tuvo problemas de conducta en la escuela, ni de aprendizaje”, aseveró.

“Le pregunté a mi hijo si había pasado algo antes. Me respondió: «No sé qué pudo haber sido para tanto». Mis dos hijos, uno de 16 y el otro de 19, comparten grupo con él”, concluyó.

Por su parte Axel, que cursa el 4º año de la secundaria y es amigo del tirador, también sumó su sorpresa. Coincidió con Antonela en que el muchacho era buen estudiante y para nada solitario. “Todo lo contrario”, aseguró.

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“Fueron tiros para todos lados”

De acuerdo al relato que le trasladó su hijo, que no llegó a entrar a la escuela pero iba detrás del agresor. Antonela contó que el atacante ingresó con el resto del grupo de amigos, con el estuche, hablando. “Este nene pasó la puerta y se paró en la parte de adentro, ni bien pasás la puerta. Ahí empezó a los tiros. Fueron cuatro o cinco, para todos lados”, aseguró.

La mujer indicó que el chico asesinado “venía caminando por uno de los pasillos, no tenía lugar por donde escapar” de los escopetazos. “Al otro chico que está siendo intervenido en Rafaela lo alcanzaron los perdigones en la cara y en el cuello. Hay uno o dos en el hospital de acá con heridas en los brazos. Tiró para todos lados”, amplió.

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“Hay chicos golpeados. En la desesperación, amontonamiento, rompieron todo lo que se les cruzaba. Rompieron vidrios y se tiraron por las ventanas”, sostuvo.