Impulso agroindustrial: las exportaciones crecieron un 7% en el primer bimestre empujadas por el trigo y el girasol Según el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino, el sector generó ingresos por más de 7.400 millones de dólares entre enero y febrero. El explosivo aumento del girasol y las ventas de carne compensaron las caídas de la soja y el maíz.

El motor exportador del campo argentino arrancó el 2026 con saldo a favor. Según el último relevamiento mensual elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, las ventas al exterior del sector mantuvieron una trayectoria de crecimiento durante el primer bimestre del año, traccionadas fuertemente por cereales clave y economías regionales.

En números concretos, entre enero y febrero, la agroindustria liquidó un total acumulado de 7.463 millones de dólares. Esta cifra representa un importante incremento de 489 millones de dólares (un 7% más) si se lo compara con el mismo período de 2025.

Febrero en baja, pero con saldo bimestral positivo

Si bien el balance general de los primeros sesenta días del año es auspicioso, el mes de febrero presentó una leve desaceleración que no alcanzó a empañar el acumulado. Durante el segundo mes del año, las divisas generadas por el sector alcanzaron los 3.341 millones de dólares.

Esto significó una caída del 4,5% (158 millones menos) frente a febrero del año pasado. Sin embargo, el fuerte colchón de ingresos logrado durante enero permitió que el índice bimestral cerrara holgadamente en terreno positivo.

Los ganadores y perdedores del mercado exterior

El crecimiento del 7% no fue parejo para todas las cadenas productivas. El desempeño positivo se sostuvo gracias al empuje de ciertos complejos que lograron contrarrestar el retroceso de gigantes tradicionales.

Sectores en alza (Impulsores) Sectores en baja (Retracción) Girasol (Crecimiento récord del 220% interanual) Soja Trigo Maíz Carne y Cuero vacuno Maní Tabaco y Porcinos (Mayor dinamismo relativo)

El dato más rutilante del informe del CAA se lo llevó el complejo del girasol, que registró una explosiva variación positiva del 220% en su acumulado bimestral frente a los números de 2025.

Por otro lado, la entidad también puso el foco en la competitividad externa atada a las fluctuaciones cambiarias. Según detallaron, el Tipo de Cambio Real Multilateral medido por el Banco Central experimentó una disminución del 4% respecto al mes anterior. No obstante, este indicador clave para los exportadores aún se mantiene un 3% por encima del promedio registrado durante el año pasado.