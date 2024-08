Imputaron a Alberto Fernández por violencia de género: allanaron su casa y le secuestraron el celular La Justicia notificó formalmente al ex mandatario la segunda declaración que hizo la ex primera dama ante los fiscales especializados en violencia de género. Además, el fiscal Carlos Rívolo solicitó que le retiren su teléfono a partir de las denuncias de hostigamiento que hizo la ex primera dama.

El ex presidente Alberto Fernández fue imputado este viernes en el marco de la causa por violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez, decisión que fue notificada por la Justicia federal, por lo que a partir de ahora comenzará la fase de recopilación de pruebas.

Según informó la periodista Vanesa Petrillo en la señal C5N, al ex presidente “lo notificaron oficialmente de la segunda declaración que hizo Fabiola Yáñez antes los fiscales especializados en violencia de género”. Por los testimonios de la ex primera dama, el fiscal Carlos Rívolo ordenó también que se le secuestre el teléfono a Fernández ya que, según denunció la mujer, estaba siendo hostigada por su anterior pareja.

La retención del teléfono se hizo durante un allanamiento pedido por el mismo fiscal a la casa de Fernández en Puerto Madero. En ese procedimiento, además del celular, los investigadores se llevaron 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y dos memorias.

Ya el ex jefe de Estado había sido notificado de las medidas restrictivas y en la primera declaración de Yañez, “está formalmente imputado de graves hechos”.

La notificación llegó horas después de que se dieran a conocer imágenes de la ex primera dama Fabiola Yañez con moretones en el brazo y en un ojo, y chats en los cuales señala a su ex pareja.

“Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación“, sostiene Yañez en los chats que mantiene con Fernández.

El último jueves, la ex primera dama tuvo una videoconferencia con integrantes de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

La reunión se realizó en la mañana de este jueves por Zoom y tuvo la participación de integrantes de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), pertenecientes a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6, interinamente a cargo del Carlos Rívolo, y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta.