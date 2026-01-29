Incendios en la Patagonia: el Gobierno acordó declarar por DNU la Emergencia Ígnea La Mesa Política se reunió en la Casa Rosada, donde estudiaron el pedido de los gobernadores patagónicos y creen que la urgencia del caso amerita un decreto. En la región del interior, en tanto, el clima complica el combate del fuego que ya arrasó con 45 mil hectáreas

A pocos días de que comiencen las sesiones extraordinarias en el Congreso, la Mesa Política de la Casa Rosada se reunió este jueves al mediodía en el despacho de Manuel Adorni y, durante una hora y media, trató los próximos pasos de la estrategia política para los proyectos políticos más importantes.

En ese contexto, uno de los principales temas que estaban fijados para la reunión era la posibilidad o no de incluir una Declaración de Emergencia Ígnea para ser tratado en breve en el Congreso. La iniciativa fue propuesta el martes por cinco gobernadores afectados por los incendios recientes y actuales.

Tres altísimas fuentes de esa mesa confirmaron que la decisión que se acordó por el momento es realizar cambios presupuestarios e incrementar partidas destinadas al combate del fuego a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el cual declarará la Emergencia Ígnea.

“La velocidad amerita esa vía”, dijo una de estas fuentes. Otro de estos integrantes marcó: “No resultaría eficiente mandarlo por el Congreso si es una emergencia. Precisás dos sesiones y la urgencia ahora. El decreto es la opción más viable, pero es un tema que lo va a terminar de precisar el Colo”.

Todavía no se precisó cuándo podría hacerse efectivo. En el ala de los gobernadores patagónicos se esperaba que fuera mañana, mientras que un sector de la Casa Rosada marcaba que todavía debía definirse qué fondos se estaban dispuestos a ceder. La última vez que se declaró la Emergencia Ígnea fue a través del Decreto 2/2023 firmado por Alberto Fernández, el cual tuvo vigencia hasta el 13 de enero de 2024.

El encuentro de la Mesa Política inició a las 12 y terminó una hora y media más tarde. Los integrantes del encuentro fueron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (vía Zoom); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

También estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien su presencia no se da en todas las ocasiones, siempre asiste cuando los temas de altísima sensibilidad política del Gobierno implican cambios en términos presupuestarios o económicos en general.

En el Gobierno enfatizaron que “están enviando ayuda” actualmente a las provincias afectadas. Aun así, la gran mayoría de la misma se produjo por estas horas. La provincia de Chubut, la segunda más afectada por los incendios, recibió esta jornada un total de $ 4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Además, esta madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigida por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. Este monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. En tanto, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93.

La resolución fue firmada el martes pasado por la tarde. En esa misma jornada,los gobernadores de la Patagonia le solicitaron formalmente al Congreso de la Nación el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. El pedido fue realizado por mandatarios provinciales de diferente signo político como Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

La idea es que estableciera la declaración de zona de desastre para los territorios afectados, habilitando así el uso de herramientas excepcionales para la gestión del riesgo, la protección civil y la asistencia a las comunidades damnificadas.