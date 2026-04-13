Inflación de marzo y cumbre con el FMI marcan una semana clave para el Gobierno La Casa Rosada y el Palacio de Hacienda enfrentan días decisivos. Mientras el INDEC dará a conocer el índice de precios, Luis Caputo viajará a Washington para destrabar fondos clave.

El Gobierno nacional inicia una de las semanas más cargadas y desafiantes del año en materia económica. Con frentes abiertos tanto a nivel local como internacional, la agenda oficial estará atravesada por la publicación del siempre sensible dato de inflación, un viaje estratégico del equipo económico a los Estados Unidos, definiciones energéticas y una negociación a contrarreloj para evitar que escale el conflicto del transporte público.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán los protagonistas de una seguidilla de eventos que pondrán a prueba la hoja de ruta oficial.

La lupa sobre los precios y el foro de Amcham

La jornada central de la semana será este martes. A las 16 horas, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de marzo.

Las proyecciones oficiales y privadas estiman que la inflación se ubicaría en torno al 3%, fuertemente traccionada por las subas en los combustibles, los alimentos y los incrementos estacionales en educación. Como primer anticipo, la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires ya marcó un 3% para el territorio porteño.

Ese mismo martes, tanto el primer mandatario como el titular del Palacio de Hacienda se presentarán ante el círculo rojo empresarial en el evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham). Caputo disertará por la mañana (9:20), mientras que Milei tendrá a su cargo el discurso de cierre a las 18 horas.

Misión a Washington: a la caza de US$ 1.000 millones

Inmediatamente después del foro empresarial, Caputo y su equipo armarán las valijas rumbo a Estados Unidos. Desde este 13 y hasta el 18 de abril, Washington será sede de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El objetivo de la delegación argentina es claro: continuar las negociaciones con la cúpula del organismo para cerrar la segunda revisión del acuerdo y destrabar un desembolso pendiente por US$ 1.000 millones. Las discusiones girarán en torno a los números del cierre de 2025, donde el Gobierno mostrará como trofeo el sobrecumplimiento de la meta fiscal, aunque deberá justificar por qué no alcanzó el objetivo fijado para la acumulación de reservas.

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El negocio del gas y la presión de los subsidios

La agenda económica arranca hoy mismo, lunes, a las 9 de la mañana, con la apertura de ofertas de los dos grupos económicos que pujan por el negocio de importación y comercialización del Gas Natural Licuado (GNL) necesario para abastecer el pico de demanda del invierno.

Se espera que el país necesite unos 20 buques. La gran novedad es que el Ejecutivo decidió apartar a la empresa estatal Enarsa de esta gestión, abriendo el juego a la competencia privada. Con los mercados globales en alerta máxima por el conflicto en Medio Oriente, la adjudicación se realizaría el 21 de abril para que los barcos comiencen a llegar en mayo.