Jaldo encabeza el ranking nacional de gobernadores con mejor imagen El mandatario tucumano obtuvo un 57,2% de imagen positiva en el relevamiento de CB Global Data, seguido por los gobernadores de Neuquén y Santa Fe.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se ubicó en el primer puesto del ranking nacional de mandatarios provinciales con mejor imagen positiva correspondiente a noviembre de 2026. Según el relevamiento de CB Global Data, obtuvo un 57,2% de aprobación entre sus comprovincianos y quedó por delante de Rolando Figueroa, de Neuquén, que alcanzó el 56,7%, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, con el 56%.

En el otro extremo de la medición, Alfredo Cornejo, de Mendoza, registró el nivel más bajo de imagen positiva, con un 43,3%. Lo siguieron Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, con el 43,7%, y Ricardo Quintela, de La Rioja, con el 44,4%. En cuanto a las variaciones respecto del relevamiento anterior, el mayor crecimiento correspondió a Marcelo Orrego, de San Juan, con una suba de 3,8 puntos porcentuales, mientras que Cornejo registró la mayor caída, con 1,9 puntos.

El estudio también incluyó el ranking federal de intendentes. Jorge Jofré, de Formosa Capital, encabezó la lista con un 58,9% de imagen positiva, seguido por Gustavo Sastre, de Puerto Madryn, con el 58%, y Gustavo Saadi, de San Fernando del Valle de Catamarca, con el 57,8%. En los últimos puestos quedaron Roy Nikisch, de Resistencia, con el 31,1%; Armando Molina, de La Rioja Capital, con el 31,5%; y Julio Alak, de La Plata, con el 32,3%.

Respecto de los movimientos mensuales entre los jefes municipales, Mariano Gaido, de Neuquén Capital, presentó el mayor crecimiento de imagen positiva, con una mejora de 6,4 puntos porcentuales. En cambio, Daniel Passerini, de Córdoba Capital, tuvo la mayor disminución, con una caída de 5,7 puntos en comparación con la medición previa.

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Por otra parte, CB Global Data comparó la imagen positiva de Javier Milei, Patricia Bullrich y Axel Kicillof en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los resultados mostraron un liderazgo territorial dividido: Milei se ubicó primero en 11 distritos, Kicillof encabezó la medición en nueve y Bullrich obtuvo el primer lugar en los cuatro restantes.

En el detalle por dirigente, Milei registró sus mejores números en Córdoba, con el 53,8%; Mendoza, con el 52,6%; y Neuquén, con el 48,5%. Bullrich tuvo sus porcentajes más altos en Mendoza, con el 48,1%; la Ciudad de Buenos Aires, con el 47,2%; y Neuquén, con el 46,1%. Por su parte, Kicillof alcanzó sus mejores registros en Santiago del Estero, con el 51,9%; Formosa, con el 47,3%; y la provincia de Buenos Aires, con el 43,7%.