Caputo atribuyó el menor crecimiento económico al contexto internacional y al temor por el kirchnerismo El ministro de Economía reconoció que las proyecciones iniciales para este año no se cumplieron como esperaba y mencionó el impacto del contexto internacional y la incertidumbre política. También anticipó una recuperación de la actividad hacia fin de año.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la economía argentina tuvo un crecimiento menor al que había proyectado meses atrás, cuando en abril aseguró que el país estaba entrando en “los mejores 18 meses de las últimas décadas”. En una entrevista con Radio Mitre, el funcionario explicó que las expectativas iniciales se vieron condicionadas por factores externos e internos, entre ellos la incertidumbre sobre un eventual regreso del kirchnerismo al poder en 2027.

“Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, admitió Caputo. Entre los motivos, mencionó el impacto de la situación internacional y la prolongación de los conflictos que alteraron los mercados y encarecieron el financiamiento.

“Hubiera esperado que la situación internacional sea otra. Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia, ya que se duplicó el precio del petróleo por la guerra y el nivel de las tasas internacionales” dijo Caputo. Según explicó, ese escenario derivó en un crecimiento inferior al previsto no solamente para la Argentina, sino también para otros países de la región, como Chile y Uruguay.

El otro factor que, de acuerdo con el ministro, condiciona el desempeño económico es la incertidumbre política. “En la Argentina también influye el factor interno, el temor que tiene mucha gente a que vuelva el kirchnerismo. Tenemos en el BICE $100.000 millones en créditos aprobados para empresas: no los toman por temor al regreso del kirchnerismo”, dijo Caputo.

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En esa línea, sostuvo que el escenario electoral también tiene consecuencias sobre las variables financieras. Ese temor político, afirmó, “impacta en la economía, por eso aumentó el riesgo país”, y mencionó que las tasas implícitas entre los vencimientos de deuda de 2027 y los posteriores a las elecciones de 2028 “están casi en el 30%”.

El titular del Palacio de Hacienda defendió el programa económico de Javier Milei y cuestionó las políticas de las gestiones anteriores. “Después de tantas décadas de hacer las cosas mal, hay dos cosas claras. Volver al modelo anterior es querer un país con más pobres, porque lo de las ultimas décadas nos llevó al caos total. El segundo punto claro es que el camino que hay que seguir es este”, dijo Caputo.

Recuperación de la actividad y salarios

Al analizar las perspectivas para los próximos meses, el ministro aseguró que la economía comenzó a mostrar señales de recuperación luego de dos trimestres complicados. “En agosto ya se empezó a dar una pequeña recuperación y septiembre ya hay una recuperación un poco más marcada. Esperamos ahora un fin de año con continuidad de la tendencia que estamos viendo”, afirmó.

También se refirió a cuándo esa mejora podría comenzar a sentirse con mayor claridad en los bolsillos de la clase media. Caputo planteó que se trata de un proceso gradual y defendió los indicadores laborales de la gestión: aseguró que doce millones de personas salieron de la pobreza y que desde diciembre de 2023 se generaron 465.000 puestos de trabajo.

Sin embargo, reconoció que hubo cambios en la composición del empleo. “El empleo asalariado, el empleo formal cayó y subió el no asalariado”.

“¿Eso es ideal? No. Ahora, cuando miramos los sueldos de los no asalariados, que son los que más crecieron, los salarios subieron 53%. Los salarios formales subieron 10,4% y los salarios del sector público, 0,6%”, detalló.

Frente a las dificultades que atraviesan los comercios y la debilidad del consumo, Caputo sostuvo que la estabilidad económica también está modificando los comportamientos de los consumidores. Como explicación, recordó que en contextos de inflación elevada las familias buscaban desprenderse rápidamente del dinero para evitar que perdiera poder adquisitivo.

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“Cuando el dinero se te derrite, eso genera una falsa sensación de que por ahí la economía está creciendo, pero en realidad lo que está pasando es que la gente está huyendo”, planteó.

De todas formas, reconoció que para consolidar una expansión económica será necesario que los ingresos continúen recuperándose. En ese sentido, indicó que entre septiembre y marzo los salarios reales retrocedieron algo más de cuatro puntos, mientras que entre abril y agosto recuperaron alrededor de 2,2 puntos. “Se está recuperando el salario”, afirmó.

Las elecciones de 2027

Otro de los ejes de la entrevista fue el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Caputo rechazó las comparaciones entre la situación actual y la que atravesó Mauricio Macri antes de perder los comicios de 2019. Para justificar su postura, señaló tres diferencias: el recuerdo de la gestión de Alberto Fernández, una mayor claridad sobre los modelos económicos en discusión y la experiencia de los votantes con los gobiernos kirchneristas.

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“El recuerdo del 2015 era muy malo, pero el del 2023 es infinitamente peor”, afirmó. También consideró que “el cambio de modelo no estaba tan claro en 2019”.

El ministro sostuvo que parte de la sociedad ya no ve al kirchnerismo como una alternativa capaz de mejorar la situación del país. “Ellos siempre volvieron peores. El primer gobierno de Néstor no fue malo, el primero de Cristina ya fue muy malo, el segundo fue pésimo y el de Alberto fue el peor de la historia”, afirmó.

“El recuerdo del 2015 era muy malo, pero el del 2023 es infinitamente peor”, afirmó Caputo sobre el fin del mandato de Macri y el de Alberto Fernández.

En ese marco, le atribuyó a los próximos comicios una relevancia que va más allá de la competencia entre partidos. “Es una oportunidad, una declaración como país de si queremos ser un país serio o no”, planteó.

Caputo también se refirió a la suba del riesgo país, que pasó de ubicarse en torno a los 400 puntos a niveles cercanos a los 950. El funcionario descartó que ese movimiento refleje una pérdida de confianza en la administración de Milei y lo vinculó directamente con la incertidumbre electoral. “El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei”, sostuvo, aunque reconoció que esa percepción repercute sobre las decisiones de inversión de las empresas.

Pese a ese escenario, el ministro se mostró optimista respecto del próximo año y aseguró que la Argentina llegará a 2027 con fundamentos económicos más sólidos. “Vamos a estar entrando en un 2027, en términos económicos, casi más sólidos que en muchísimas décadas”, afirmó. Además, sostuvo que el programa financiero para ese período ya está completamente cerrado y anticipó mayor tranquilidad en el mercado cambiario que la prevista por algunos analistas.

Inflación: qué espera Caputo para el cierre del año y 2027

En materia inflacionaria, el titular de Economía se mostró conforme con los resultados previstos para este año, a pesar de los condicionamientos externos y las tensiones políticas. Al analizar el último índice, que marcó un 2,2%, señaló que 0,3 puntos porcentuales estuvieron vinculados con el impacto de la Ley de Zonas Frías.

“Cuando mirás la inflación núcleo está en 1,5%, ese 1,5 equivale anualizado a una inflación anual del 20%”, explicó.

Para Caputo, cerrar el año con una inflación inferior a la registrada en 2025 sería un resultado favorable, especialmente por el encarecimiento internacional del petróleo y las consecuencias que tuvo el shock político del año pasado sobre la demanda de pesos. De cara a 2027, anticipó que espera que la evolución de los precios se mantenga en línea con las proyecciones oficiales.

Por último, el ministro defendió la decisión del Gobierno de no impulsar una reactivación a través de un aumento del gasto público o una mayor emisión de pesos. Argumentó que una expansión fiscal pondría en riesgo el superávit y obligaría al Estado a buscar nuevas fuentes de financiamiento o recurrir a la emisión monetaria.

“Dado lo que está pasando hoy en el mundo, es muy peligroso todo lo que está pasando. Hay que ser más ortodoxo que nunca”, concluyó.