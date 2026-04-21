Javier Milei anunció el envío de la reforma electoral: incluirá la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y Ficha Limpia El Presidente lo compartió a través de sus redes sociales y anticipó: “Se acabó la impunidad”

El presidente Javier Milei anunció que enviará la reforma electoral al Congreso de la Nación para que pueda ser tratada este año. El proyecto incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y la aplicación de Ficha Limpia.

El anuncio del mandatario llegó mientras cierra su tercer viaje por Israel, donde participó por el acto del Día de la Independencia. Allí cantó “Libre”, la canción de Nino Bravo y se lo vio junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

En ese marco, el anuncio de la iniciativa llegó mientras todavía el jefe de Estado está en Medio Oriente y comienza a emprender su regreso al país. Justamente, días atrás, según informó Infobae, la Mesa Política decidió enviar el proyecto al Congreso a un año de las elecciones presidenciales.

El escrito entrará por la Cámara de Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza cuenta con un importante número entre propios y aliados. Después, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará al Senado, un lugar que tiene números más peleados entre el oficialismo y la oposición.

De acuerdo a lo que reportó este medio, el proyecto apunta a la eliminación definitiva de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Justamente, los funcionarios nacionales saben que acá enfrentan un fuerte rechazo, no sólo de la oposición más dura, sino también de sectores cercanos como pueden ser el radicalismo y el PRO. Esto se debe a que con este mecanismo encuentran una forma de resolver sus internas, pero también lo ven como un instrumento para dirimir diferencias con el oficialismo, si deciden aliarse en algún distrito, como puede ser el caso del territorio bonaerense.

Además de la eliminación definitiva de las PASO, la reforma apunta al rediseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y nuevas exigencias para la constitución y el financiamiento de los partidos políticos. Básicamente, apunta a liberar el aporte privado a los partidos políticos.

La intención de los libertarios respecto de este punto es eliminar el financiamiento público a partidos y campañas electorales, y que sea reemplazado por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas, y cuotas de afiliados.