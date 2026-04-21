Javier Milei recordó al papa Francisco: “El argentino más importante de la historia” El presidente homenajeó a la figura del Sumo Pontífice luego de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento

Javier Milei rindió homenaje este martes a la figura del papa Francisco luego de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. El presidente argentino lo calificó como “el argentino más importante de la historia”. El mandatario lo recordó durante una ceremonia en el Santo Sepulcro y envió una carta al Episcopado.

“Aquí con el argentino más importante de toda la historia… Abrazo a la distancia Santo Padre”, redactó el mandatario argentino desde Israel mientras se encuentra en su visita.

Tras su asunción inició un camino de acercamiento institucional que culminó el 12 de febrero de 2024 cuando concretaron una reunión privada de aproximadamente 70 minutos en la biblioteca del Palacio Apostólico, considerada extensa para los protocolos vaticanos.

Durante su visita al Santo Sepulcro, la Oficina del Presidente difundió una carta de Milei con motivo del aniversario de Francisco y que estaba dirigida al Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo.

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En su misiva, el Presidente califica a Jorge Bergoglio como “uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar” desde el pontificado.

“Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023 (día se su triunfo electoral en balotaje), en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad“, agregó.

Además aclaró: “La incansable lucha del papa Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y espiritual a los más jóvenes”, así como “su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede”.