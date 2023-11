Javier Milei: “Bajar la inflación tardará entre 18 y 24 meses” El presidente electo se refirió este lunes al tiempo que le demandará cumplir con algunas de sus promesas de campaña. Aseguró que ya está en diálogo con el FMI y sobre la dolarización, explicó que se avanzará hacia una “libre competencia de monedas”. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, aseguró.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente electo Javier Milei habló este lunes con la prensa tras el contundente triunfo de La libertad avanza (LLA)en el balotaje del domingo. En sus declaraciones, el futuro mandatario dio precisiones sobre cómo se llevará adelante su plan de gobierno y el tiempo que le demandarán algunas de sus principales promesas de campaña.

En diálogo con radio Continental, el referente libertario aseguró que “después de cien años de decadencia el sistema colapsó”. “La elección termina siendo ganada por un outsider y con una forma totalmente opuesta de hacer política”, remarcó.

“Creemos que están dadas las condiciones para dar un punto de inflexión de la historia. Estamos en condiciones de ponernos de pie e iniciar el camino de la reconstrucción para que en 35 años volvamos a estar entre las potencias”, agregó el economista.

Con respecto a los rumores sobre que Massa se tomaría licencia en el Ministerio de Economía, Milei sostuvo que sería “una irresponsabilidad enorme”. “Frente a la delicada situación macroeconómica Argentina y los desmanes hechos por el ministro. Debería hacerse cargo del desastre que ha hecho en el plano fiscal, monetario, en los precios, en la actividad, la deuda”, aseveró.

Consultado sobre el programa de gobierno que pondrá en funciones a partir del 10 de diciembre, Milei insistió en que la centralidad del proyecto está en eliminar el Banco Central. Con eso, según aseguró, conseguirán bajar la inflación y liberar el cepo al dólar.

“Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero primero hay que arreglar el problema de las Leliqs. Porque si no lo resolvés y abris el cepo, te vas a una hiperinflación. Si no resolvés los problemas que tiene el Central, la sobra de la hiperinflación te va a estar persiguiendo todo el tiempo. No tenemos lugar para el error”, advirtió.

Pese a esto, aseguró que están confiados en poder solucionar el inconveniente y finalmente poder dar de baja el Central y liberar la compra de divisa extranjera. “Eso implica liberar también la actividad y el empleo para recuperar el equilibrio”, remarcó el presidente electo.

En lo que respecta a la inflación, Milei remarcó que existe evidencia empírica de que si se corta la emisión monetaria, se inicia un “proceso que dura entre 18 y 24 meses para destruir la inflación”.

Además, también habló de su plan para dolarizar la economía e hizo algunas aclaraciones. “Con la eliminación del Banco Central, proponemos que hay libre competencia de monedas. Entonces no quedás atado a la política monetaria de un país extranjero, sino que hace a las decisiones de los individuos”, afirmó.

“Si vos estás en el negocio de la carne, lo más probable que tus transacciones las hagas en torno al precio de la carne. Esto implica un mucho mejor manejo del riesgo”, ejemplificó.

Sobre otras medidas, remarcó que también está dentro del objetivo de corto plazo eliminar las retenciones al agro. “Pero para eso, primero hay que abrir el mercado de cambios y solamente lo podés abrir si arreglas los problemas que hoy tiene el Central”.

Privatizaciones:

En diálogo con Radio Mitre, Milei ratificó que “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”. Sobre eso, ratificó que buscará privatizar YPF, la TV Pública, Radio Nacional y Télam.

“Nosotros consideramos que la TV Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. El 75% que se habló de nuestro espacio se hizo de manera negativa, con mentiras y abonando la campaña del miedo. No adhiero a esas practicas de tener un ministerio de propaganda”, sostuvo.

Mientras que sobre la petrolera de bandera, aseveró que primero la tienen que “recomponer”. “Desde que el señor Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió. Evidentemente lo que primero que hay que hacer es recomponerla” consideró.

“En la transición que estamos pensando en la cuestión energética, YPF y Enarsa tienen un rol. Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”, concluyó.