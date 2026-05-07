Javier Milei defendió a Manuel Adorni y descartó su renuncia: “Ni en pedo se va” El Presidente ratificó la continuidad de su jefe de Gabinete frente a las denuncias por enriquecimiento ilícito. Apuntó contra el kirchnerismo por armar una "carnicería mediática" y le respondió a Patricia Bullrich por el reclamo de las declaraciones juradas.

En medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que envuelve al jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei rompió el silencio para brindar un contundente respaldo público a Manuel Adorni. Fiel a su estilo, el mandatario descartó cualquier posibilidad de apartarlo de su cargo y responsabilizó al kirchnerismo por las acusaciones.

Durante una entrevista concedida a la señal de noticias La Nación+, al ser consultado específicamente sobre el futuro del funcionario en el Gobierno, Milei fue tajante: “Ni en pedo se va”.

En esa misma línea, el jefe de Estado se encargó de defender la integridad de su ministro coordinador. “Estoy perfectamente tranquilo de que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención…”, sentenció el Presidente, minimizando el impacto de las denuncias.

Críticas al contratista y dardo interno

Milei también aprovechó la entrevista para desacreditar la investigación judicial, apuntando directamente —aunque sin nombrarlo— contra Matías Tabar, el contratista que declaró recientemente ante la Justicia haber cobrado en dólares y en efectivo por las refacciones en la casa de Adorni. El mandatario lo tildó de ser un “militante kirchnerista” y relativizó las obras realizadas en la propiedad ubicada en el country Indio Cuá.

“Fueron a buscar una cascada, que parecía no sé qué cosa, y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”, ironizó el líder libertario, buscando desestimar las sospechas sobre los montos desembolsados por su funcionario.

Finalmente, el Presidente le dedicó un mensaje a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en los últimos días había presionado públicamente para que Adorni presentara su declaración jurada de bienes a la brevedad para despejar dudas.

Llevando tranquilidad hacia el interior de su gestión, Milei aseguró: “Los números están en orden y van a ser presentados, así que ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Es cuestión de días que tengan los papeles”.