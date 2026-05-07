Guillermo Francos sobre el caso Adorni: “Este tema tenía que haberse terminado mucho antes” Guillermo Francos advirtió que la polémica por las presuntas inconsistencias patrimoniales del funcionario “empioja la relación del Gobierno con la ciudadanía”. También coincidió con Patricia Bullrich en que debe aclarar su situación.

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió este jueves a la situación de su sucesor, Manuel Adorni, y aseguró que la controversia por las denuncias sobre su patrimonio “tenía que haberse terminado mucho antes”.

“Me parece que llevamos dos meses y pico hablando de Adorni y hay otros temas en Argentina para conversar”, sostuvo Francos. El ex funcionario libertario consideró que la falta de definiciones alrededor del caso termina afectando políticamente al gobierno de Javier Milei.

“Todo esto empioja mucho la relación del Gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante”, afirmó.

En ese sentido, coincidió con el planteo realizado por la senadora Patricia Bullrich y reclamó que Adorni presente cuanto antes su declaración jurada. “Cuando un funcionario ingresa al gobierno presenta su declaración jurada; cuando sale del gobierno presenta una declaración jurada y en el medio la tiene que presentar anualmente”, explicó.

Para Francos, cualquier demora genera sospechas innecesarias y prolonga una discusión que mantiene al oficialismo bajo presión mediática.

“A mí lo que me molesta es que estemos dándole vuelta a este tema durante tanto tiempo, siendo el centro de la conversación pública sin que haya una respuesta contundente”, agregó.

Además, cuestionó que el debate haya desplazado otros temas vinculados a la gestión económica y política del Gobierno. “Cualquier cosa que vos quieras plantear, volvés otra vez al mismo tema”, lamentó.

Consultado sobre la continuidad de Adorni dentro del gabinete, Francos evitó pronunciarse y remarcó que esa decisión le corresponde exclusivamente al Presidente. De todos modos, defendió la necesidad de que la Justicia avance y esclarezca la situación.

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En otro tramo de la entrevista, el ex jefe de Gabinete negó versiones sobre supuestos sobresueldos dentro de la administración nacional. “Hasta donde yo sé, no hay sobresueldos en el Gobierno. Yo jamás cobré un sobresueldo siendo jefe de Gabinete”, aseguró.

También elogió el estilo de conducción de Milei, a quien definió como “un tipo muy honesto” y “poco convencional”. “El Presidente no se guarda nada, muestra lo que piensa y lo que cree”, afirmó Francos.