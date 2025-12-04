Javier Milei define la lista de reformas y mañana convocará a sesiones extraordinarias El Presidente firmará el decreto que habilita debates urgentes en el Congreso. El Ejecutivo buscará avanzar con el Presupuesto 2026, los cambios laborales y la actualización del Código Penal, entre otros temas

El presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto que convocará a las sesiones extraordinarias, el período en donde el Gobierno busca impulsar los debates de las reformas estructurales y el Presupuesto 2026 que cree necesario aprobar para el inicio de la segunda parte de su gestión.

El decreto se hará efectivo en el Boletín Oficial el primer día hábil de la próxima semana -el 9 de diciembre- y establecerá dos aspectos centrales: las iniciativas habilitadas para su tratamiento exclusivo durante ese lapso y la duración de estas sesiones.

La mayoría de los funcionarios del Gobierno prevé que las sesiones extraordinarias se desarrollen desde el 10 de diciembre y hasta el cierre del mes, replicando el esquema del año anterior, cuando funcionó del 5 al 27 de diciembre. La actividad parlamentaria quedaría suspendida durante las fiestas y las primeras semanas de enero, periodo que para muchos integrantes del oficialismo resultaría inviable para el trabajo legislativo.

La estrategia oficial contempla un segundo llamado a extraordinarias durante el mes de enero de 2026, siguiendo el modelo implementado a comienzos de este año, cuando Milei dispuso un debate parlamentario entre el 27 de enero y el 21 de febrero.

Por otro lado, aún no se conoce con exactitud la totalidad de iniciativas que se impulsarán allí, pero se descuenta que irán los siguientes asuntos:

El Presupuesto 2026 .

. La reforma o modernización laboral .

. La ley de inocencia fiscal .

. La reforma del Código Penal .

. La modificación de la Ley de Glaciares .

. La reforma tributaria.

La mesa chica del Gobierno, reunida en Casa Rosada este lunes, definió los proyectos prioritarios para la primera etapa: el Presupuesto 2026 y la Ley de inocencia fiscal —conocida informalmente como la ley de dólares debajo del colchón—, ambos a tratarse inicialmente en la Cámara de Diputados. El oficialismo busca que estas iniciativas sean aprobadas durante las próximas semanas.

Fuente: Infobae