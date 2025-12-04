El FMI solicitó a la Argentina un “camino más ambicioso de acumulación de reservas” para acceder a los mercados financieros La portavoz del Fondo, Julie Kozack, no descartó que se conceda al país un waiver por el posible incumplimiento de la meta de reservas y sostuvo que el staff analiza cómo se tomará el swap por el Banco Central con Estados Unidos

Tras elogiar los resultados del plan de ajuste vinculados a la baja de la inflación y la reducción de la pobreza, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió con la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central como paso necesario para acceder a los mercados y evitar oscilaciones bruscas en la cotización del dólar.

“Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, sostuvo Julie Kozack, portavoz del FMI, tras elogiar la reducción de la inflación y de la pobreza.

Y añadió Kozack: “Necesitaremos apoyar un camino más ambicioso de acumulación de reservas en Argentina. Esto ayudará a la Argentina abordar mejor los shocks, y también ayudará a facilitar un reacceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional durante la conferencia de prensa en Washington (Estados Unidos) Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional durante la conferencia de prensa en Washington (Estados Unidos)

En la primera revisión del programa que la administración Milei acordó con el FMI, su directorio aceptó conceder un waiver (perdón) respecto a la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN) y podar su cuantificación en 5.000 millones de dólares.

Argentina cumplió con creces el cumplimiento de las metas de emisión fiscal y déficit fiscal, y el directorio asumió que con más tiempo y menos monto se podría alcanzar los objetivos de suma de reservas cuando concluyera 2026.

Era fin de julio.

Pero a pocos días de fin de año, el staff del FMI y su directorio ya asumieron que Argentina no alcanzará la meta de reservas del Banco Central estimada en cerca de 5.000 millones de dólares.

En este contexto, y avalado por Donald Trump que considera a Javier Milei su aliado estratégico en América Latina, el directorio del FMI no descarta conceder otro waiver a la Argentina por la meta de reservas.

Javier Milei y Donald Trump en la puerta de la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos) Javier Milei y Donald Trump en la puerta de la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

“Respecto a un posible dispensa (waiver) no voy a especular en esta etapa. Eso se considerará como parte de las discusiones para la próxima revisión”, dijo Kozack durante la conferencia de prensa que ofreció en Washington.

La portavoz del FMI conoce todas las reglas de la diplomacia moderna.

El staff y el directorio ya asumieron que se concederá un waiver a la Argentina, que tiene el respaldo absoluto de la Casa Blanca y la Secretaría del Tesoro.

Por supuesto, el Fondo debe cumplir con todo el proceso burocrático que implica ejecutar la segunda revisión del programa acordado con Balcarce 50, que se extendería hasta fines de marzo de 2026.

El staff debe preparar su informe técnico, viajar a Buenos Aires para encontrarse con Luis Caputo -ministro de Economía- y Santiago Bausili -titular del Banco Central-, regresar a DC y luego hacer una presentación formal ante el board del FMI.

Es decir: el waiver estaría por pedido de Estados Unidos, si Argentina finalmente lo solicita ante el previsible incumplimiento de la meta de reservas prevista para 2025.