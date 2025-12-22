Javier Milei reúne a sus ministros para hacer un balance del año El Presidente convocó a su Gabinete y a los colaboradores más cercanos a compartir una cena en la residencia oficial. Se espera que sea en un clima informal, pero con el foco puesto en lo que vendrá.

Javier Milei recibe al Gabinete desde las 21 con un asado en la Quinta de Olivos para hacer un balance del año y proyectar los objetivos del 2026.

Además de los ministros y secretarios, estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y figuras centrales de la mesa política libertaria, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

Así, la residencia presidencial será nuevamente escenario de una foto de unidad, similar a la del año pasado. El 26 de diciembre de 2024 el Presidente realizó una cena en Olivos, también con asado y de carácter informal.

En aquella oportunidad, cada uno de los presentes repasó lo realizado durante el primer año de gestión. Al finalizar, Adorni -que en ese entonces era vocero presidencial- compartió en su cuenta de X una foto grupal de los funcionarios sonrientes, con los pulgares para arriba, acompañada del mensaje “Gran momento, gran año, gran futuro”.

MIRA TAMBIÉN Milei viajará a Suiza en enero para participar del Foro Económico Mundial de Davos 2026

Esta vez, el brindis llega con un equipo renovado tras los cambios poselectorales: Diego Santilli en Interior, Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Presti en Defensa.

El encuentro nocturno llega en un momento clave de la agenda parlamentaria. Este mismo lunes, la mesa política libertaria se reunió en la Casa Rosada para pulir la estrategia en el Senado, donde este viernes se debatirá el Presupuesto 2026 en una sesión extraordinaria.

De hecho, el Presidente confirmó que no va a vetar el Presupuesto 2026 si el Senado lo convierte en ley, pero advirtió que va a “acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero”.

MIRA TAMBIÉN Dólar: cerró este lunes con leve suba en el banco Nación

Se espera que la cena funcione como una instancia para repasar los principales hitos de los dos años de gestión y empezar a delinear la hoja de ruta del oficialismo para el año entrante.