Javier Milei se reunió con José Kast, el presidente electo de Chile La cumbre entre ambos mandatarios tuvo como foco la seguridad, la política migratoria y la relación comercial entre los dos países. No descartó que el viceministro de Economía argentino vaya a su gestión

Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, una reunión que espera inaugurar una nueva etapa en la relación entre ambos países, la cual estará signada por dos mandatarios con estrechísima cercanía ideológica. El encuentro duró cerca de dos horas y encontró puntos en común en materia económica, seguridad y políticas de migración.

En la Casa Rosada calificaron de “excelente” la cumbre en la que también participaron el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario argentino busca forjar una suerte de alianza estratégica con el chileno para establecer un bloque de países con líderes de centroderecha, con programas económicos liberales y socialmente conservadores.

Tras la cumbre, desde presidencia destacaron “la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común”. Además, el propio Milei confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión de mandato el próximo 11 de marzo.

En la cumbre, según trascendió, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo en conjunto que se desarrollará cuando Kast asuma la presidencia en Chile. Además, señalaron que la prioridad estará en la seguridad regional y fronteriza, como así también la lucha contra el crimen organizado transnacional. Horas más tarde, Kast dijo que busca configurar una suerte de “cordón humanitario” para trabajar en el control de la migración sur-sur, particularmente de Venezuela hacia otros países de la región.

