Milei recibirá este martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast El líder del Partido Republicano eligió Buenos Aires para su primera visita internacional tras imponerse con contundencia en el balotaje. La reunión será al mediodía en Balcarce 50, con el objetivo de estrechar lazos y consolidar un bloque ideológico común en Sudamérica.

El presidente Javier Milei será el anfitrión este martes de una cumbre clave para la reconfiguración del mapa político regional. El mandatario recibirá en Casa Rosada al flamante presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La visita del líder trasandino posee una fuerte carga simbólica, ya que Kast decidió que su primer viaje al exterior tras la victoria electoral sea a la Argentina. El referente del Partido Republicano llega tras imponerse con holgura en la segunda vuelta, donde derrotó a la candidata oficialista Jeannette Jara al cosechar casi el 60% de los votos.

El encuentro, pautado para el mediodía, tiene como objetivo central potenciar el vínculo bilateral y “aceitar” la relación personal entre ambos mandatarios, quienes comparten una visión similar sobre la economía y la política. Esta cercanía quedó plasmada en el saludo que Milei envió tras los comicios: “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, celebró el libertario.

Agenda en construcción

Si bien los detalles finos de la visita aún se están puliendo, se confirmó que el chileno visitará el Salón Blanco del Palacio de Gobierno. Además de la reunión con el Presidente, trasciende la posibilidad de que Kast mantenga una entrevista con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, quien posee nacionalidad chilena y es un puente natural entre ambas administraciones.

MIRA TAMBIÉN Tras la renuncia de Daniel Thillard, Darío Wasserman asume la presidencia del Banco Nación

La afinidad entre ambos líderes es tal que, durante los festejos por su victoria, Kast no dudó en replicar la frase de cabecera de Milei, vociferando ante sus seguidores: “Viva la libertad, carajo”.