Javier Milei viaja a Estados Unidos para reunirse con inversores y disertar en la Conferencia del Instituto Milken El mandatario emprenderá este martes su cuarto viaje al país norteamericano en lo que va del año. En Los Ángeles, mantendrá encuentros con empresarios de los sectores financiero y tecnológico, con el objetivo de presentar reformas y atraer capitales hacia la Argentina.

El presidente Javier Milei iniciará este martes una nueva visita a Estados Unidos, con una agenda íntegramente enfocada en la búsqueda de inversiones. La actividad del jefe de Estado se concentrará en la ciudad de Los Ángeles, donde mantendrá reuniones con importantes empresarios de las finanzas y la tecnología, además de participar como orador en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

El vuelo está programado para partir a las 13 horas. La comitiva oficial que acompañará al mandatario estará integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Según la agenda difundida por Presidencia, el arribo a territorio estadounidense se producirá cerca de la medianoche local. Las actividades formales comenzarán el miércoles a las 14 (hora argentina), con un encuentro entre Milei y Michael Milken, presidente del reconocido think tank. Posteriormente, el mandatario argentino participará de un cónclave con un grupo reducido de altos ejecutivos. En ese ámbito, se espera que el economista brinde detalles sobre las reformas estructurales impulsadas por su gestión y exponga las nuevas oportunidades de inversión que ofrecen las leyes recientes.

El evento central tendrá lugar a las 18 (hora argentina), momento en el que el jefe de Estado realizará su disertación ante el pleno de la Conferencia Anual del Instituto Milken. Según indica la propia entidad, este foro es el más relevante de su calendario anual, ya que reúne a líderes globales de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas. Para la edición 2026, la conferencia tiene como eje central “transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”.

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Una vez finalizada su exposición y concluida la agenda de reuniones, la comitiva presidencial emprenderá su regreso a la Argentina durante la noche del mismo miércoles. El arribo a la ciudad de Buenos Aires está previsto para el jueves a las 13.30 horas.