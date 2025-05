Jubilaciones: múltiples dictámenes en Diputados para actualizar el bono, subir haberes y retomar la moratoria La oposición busca recomponer los haberes en un 7,2%. Además, impulsan una suba del pago extraordinario de 70 a 115 mil pesos

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de una reunión conjunta, las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, emitieron dos dictámenes de mayoría, y dictámenes de minoría, que contienen las múltiples propuestas sobre reformas en el régimen previsional.

Por un lado, hubo distintas iniciativas sobre el ingreso al sistema previsional de las personas en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años de aportes y, por otro lado, una actualización del bono extraordinario y recomposición en los haberes. Sobre este último punto, aunque en despachos diferentes, hubo coincidencias en la oposición en otorgar un incremento del 7,2% a todas las jubilaciones.

Separado el debate en dos ejes, el tema con menos consenso de cara a lograr una mayoría en el recinto radica en que desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda –con sendos textos– proponen la extensión por dos años de la moratoria que venció el pasado 23 de marzo, mientras que bloques como Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, UCR, Innovación Federal e incluso una parte del Pro plantean eliminar el requisito de los 30 años y crear una prestación proporcional.

Entre otros temas abordados en los dictámenes, hay propuestas también sobre una reforma a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas.

MIRA TAMBIÉN Solicitan la detención de Claudio Caniggia por presunto entorpecimiento en la causa por abuso sexual

MIRA TAMBIÉN El INDEC difunde hoy la inflación de abril

Todos los dictámenes

Con 33 firmas, Unión por la Patria alcanzó el dictamen de mayoría en ambos bloques de temas. En uno de los textos se plantea reinstaurar el plazo de la moratoria previsional por un plazo de dos años, prorrogable por igual tiempo a decisión del Poder Ejecutivo. Además, modifica el acceso a la PUAM para que las mujeres la puedan solicitar a los 60 años (actualmente es a partir de los 65 para ambos sexos) y se elimina la incompatibilidad de la misma con las pensiones por viudez.

En un segundo dictamen se contempla un incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, la suba de 70 a 115 mil pesos del bono extraordinario y su actualización mensual por IPC, y la transferencia de fondos por parte de la Ansés a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

MIRA TAMBIÉN Milei viajará a Roma para la asunción de León XIV y no estará presente en las elecciones porteñas

Con 17 firmas, una parte del Pro -referenciada en la ministra Patricia Bullrich-, La Libertad Avanza, el MID y Liga del Interior (radicales alineados al oficialismo) firmaron un despacho que propone la creación de una comisión para la elaboración de una reforma previsional. Mientras que otra parte del bloque amarillo, que responde al expresidente Mauricio Macri, suscribió con 5 firmas un dictamen alternativo respecto de una prestación proporcional por años aportados.

MIRA TAMBIÉN Los ocho rubros que tendrán precios más bajos, según el Gobierno

Por su parte, Encuentro Federal y Democracia para Siempre se unieron en 6 firmas sobre un despacho que crea la prestación proporcional por vejez para quienes no reúnan los 30 años de aportes y cambios sobre la PUAM (entre esos, que pueda ser compatible con ingresos laborales); mientras que la Coalición Cívica firmó uno propio sobre el formato de un régimen de proporcionalidad.

En tanto, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica sí se unieron con 8 firmas en un despacho que propone llevar el bono extraordinario de 70 a 100 mil pesos para toda la escala de jubilaciones, una recomposición extraordinaria estimada en 7,2%, y la cancelación de la deuda de Nación con provincias por las cajas. Asimismo, enumera una serie de modificaciones tributarias para lograr el financiamiento de la medida.

El Frente de Izquierda también suscribió dos despachos por ambos temas; mientras que la UCR, con 4 firmas, aportó un dictamen sobre prestación proporcional, mismo tema que un despacho de la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal) y el rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal).

El debate

Durante el debate, Nicolás Massot, de Encuentro Federal, evaluó que “tenemos un sistema tributario, de legislación laboral, que ha empujado sistemáticamente a la informalidad a cientos de miles de argentinos y es una realidad que queremos cambiar”.

“En nuestros dictámenes, proponemos una reparación del 7.2% para todos los jubilados del sistema ni bien se sancione esta ley. En adición a eso, proponemos un aumento de 70 a 100 mil pesos del bono. Significaría 51 mil pesos de aumento para la jubilación mínima, cercano al 18% y para las jubilaciones más altas del 7.2%”, expuso.

En el caso de la propuesta de que la moratoria no logra prorrogarse, Massot manifestó que la alternativa, mediante otro dictamen, sería “la creación del Programa de Prestación Proporcional a la Vejez, que busca reconocer los años que sí hayan aportado”.

Por su parte, desde el bloque de Unión por la Patria, Julia Strada expresó que “presentamos un dictamen para una prórroga de la moratoria previsional que tiene un costo del 0,08% del PBI por año”. “Lo que proponemos es perfectamente financiable de acuerdo a los números del superávit financiero publicado por economía”, argumentó.

Asimismo, desde su bloque postulan que se recompongan las jubilaciones en un 8,1% del mes de enero, que el bono a las jubilaciones mínimas alcance los 115 mil pesos, la modificación en el alcance de la PUAM, y que se realicen las transferencias a las cajas previsionales de las provincias, con montos actualizados por la inflación.

“Estamos dando un paso para adelante, no es una solución definitiva, es un paliativo para recuperar la dignidad de las jubilaciones”, evaluó Germán Martínez.





En otro orden, Silvana Guidici, del Bloque PRO, estimó que “sería bueno encontrar los consensos para resolver el problema estructural que hizo que el sistema previsional sea inviable”, a la vez que cuestionó a quienes proponen reinstaurar la moratoria previsional a la que definió como “un parche”.

“En los números, el 87% de las jubilaciones que se dieron por moratoria están en la mínima, en cambio, en las que aportaron por el sistema integral, solo el 6% están en la mínima”, apuntó Guidici.

“Cuando uno pone moratorias, claramente, no ayuda a mejorar con un criterio de solidaridad el sistema, si no, lo hunde en la infactibilidad. Prorrogar la moratoria solo va a replicar las injusticias de este régimen, no va a mejorar el promedio de haberes de los trabajadores ni lograr la mejora de la calidad de vida de los jubilados. Darles una solución, implica una solución de fondo”, agregó.

“Nosotros proponemos un dictamen para establecer puntos básicos de una reforma integral del sistema previsional argentino”, concluyó.

Desde el mismo bloque, Daiana Fernández Molero, explicó que “proponemos que exista una PUAM y después una proporcional de acuerdo a los años aportados”. “Esto garantiza que sea un sistema más justo”, sintetizó.

A su turno, Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad), sostuvo que “estamos planteando, en los distintos dictámenes, una recomposición de todas las jubilaciones, el aumento que les corresponde por lo que perdieron producto de los ajustes que llevaron adelante todos los gobiernos”.