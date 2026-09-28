Jubilados y pensionados: el Gobierno confirmó el pago de un bono de hasta $70.000 para octubre A través del Decreto 1108/2026, el Ejecutivo oficializó el refuerzo económico que será abonado por la ANSES. La suma total corresponderá a quienes perciban el haber mínimo, mientras que el resto cobrará un monto proporcional.

El Gobierno nacional oficializó este lunes el pago de un nuevo bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados para el mes de octubre. La medida, que busca recomponer los ingresos del sector pasivo, quedó establecida mediante el Decreto 1108/2026 publicado en el Boletín Oficial y su liquidación estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según detalla la normativa, el cobro del refuerzo económico dependerá de los ingresos de cada beneficiario. El monto completo de $70.000 será abonado a todos aquellos titulares que perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado. En tanto, para los beneficiarios que cobren una suma superior a la jubilación mínima, el bono será proporcional: recibirán la cantidad necesaria para alcanzar el valor resultante de sumar el haber mínimo más los $70.000.

A quiénes les corresponde y cuáles son las condiciones

De acuerdo a la información oficializada, el beneficio económico tiene un amplio alcance y está dirigido a titulares de prestaciones contributivas, a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de distintas pensiones no contributivas.

Para poder acceder a este pago extraordinario, el decreto establece como único requisito que las prestaciones deben encontrarse vigentes durante el mes de octubre. Asimismo, el Gobierno aclaró que este bono tendrá un carácter estrictamente no remunerativo, lo que significa que no será susceptible de sufrir ningún tipo de descuento ni será computable para el cálculo de ningún otro concepto previsional o impositivo.