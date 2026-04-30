Juicio por Maradona: declara el médico que le hizo RCP y Verónica Ojeda El debate oral se reanuda este jueves con testimonios fundamentales. La expareja del "Diez" continuará su declaración tras aportar una grabación inédita de la reunión en la Clínica Olivos. Además, testificará el vecino que intentó reanimarlo y podría ampliar su indagatoria el psicólogo Carlos Díaz.

El juicio que investiga las responsabilidades médicas en torno a la muerte de Diego Armando Maradona retoma su curso este jueves con una jornada que promete ser decisiva. Luego de una audiencia cargada de sorpresas y repercusiones, el tribunal se prepara para escuchar testimonios clave y definir qué sucederá con una nueva prueba aportada de manera inesperada.

El martes pasado, el inicio de la declaración de Verónica Ojeda, expareja del astro del fútbol y madre de su hijo menor, sacudió la sala. Ante los jueces, reveló tener en su poder un nuevo audio que consideró fundamental para la causa y solicitó su incorporación. Tras un cuarto intermedio y el debate entre los abogados y fiscales, el tribunal decidió aceptar el material.

El audio de la discordia: ¿qué esconde la nueva grabación?

Durante la audiencia de este jueves, las partes técnicas deberán definir si reproducen o no esta prueba ante todos los presentes. Se trata de un registro sonoro de la reunión clave llevada a cabo a principios de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos, donde la familia y el equipo médico definieron las condiciones de la fatal internación domiciliaria en Tigre.

El expediente ya contaba con un audio de ese encuentro, de una hora y 5 minutos de duración, aportado por el médico Rodolfo Benvenutti. Sin embargo, la grabación que suma Ojeda —que asegura haber registrado ella misma— promete ser más completa: dura 1 hora y 45 minutos y contendría datos inéditos.

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Por su parte, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, a cargo de la acusación pública, minimizaron el impacto del hallazgo. Consideran que, si bien la grabación tendrá algunas palabras más, no modificará el contenido sustancial. Además, recordaron que la defensa de Ojeda ya había validado el primer audio sin mencionar la existencia de este nuevo material.

El vecino que intentó salvarlo y la palabra del psicólogo

La jornada judicial de hoy también contará con la presencia de Colin Campbell Irigoyen, el médico y vecino del barrio privado San Andrés, en Tigre, que se convirtió en la primera persona en asistir a Maradona tras su descompensación. Campbell fue quien le practicó maniobras de RCP al ídolo y su testimonio es contundente: al llegar a la casa, constató que “Diego ya no tenía signos vitales hace mucho tiempo”.

Finalmente, se espera que pueda ampliar su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz, defendido por el abogado Diego Olmedo. Díaz, especialista en adicciones y patologías mentales severas, estaba a cargo de la rehabilitación de Maradona y había intentado declarar en la última jornada, pero un desperfecto técnico obligó a levantar la sesión.

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Tanto la fiscalía como la familia del exfutbolista acusan a Díaz de haber sido una de las piezas clave para mantener aislado a Diego durante sus últimos días de vida en la casa de Tigre.