El Gobierno rechazó revelar la ubicación del oro y alegó que el Banco Central es “independiente” La presentación fue realizada ante la corte de la jueza Loretta Preska en Nueva York. El Ejecutivo también se negó a que el ministro Luis Caputo sea citado a declarar, argumentando que el Tesoro no tiene acceso a los activos de la autoridad monetaria.

En un nuevo capítulo de la batalla legal por la expropiación de YPF, el Gobierno nacional rechazó formalmente el pedido de los demandantes para revelar la ubicación exacta de las reservas de oro del país. La solicitud se enmarca en la causa que tramita en Estados Unidos, donde los beneficiarios del fallo buscan activos embargables para cobrar la sentencia de 16.000 millones de dólares.

La negativa ingresó al juzgado de la magistrada Loretta Preska y fue difundida por el especialista en la causa, Sebastián Maril. La estrategia de la defensa argentina se centró en la autonomía institucional: “El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información”, detalló Maril a través de sus redes sociales, información luego procesada por la Agencia Noticias Argentinas.

Protección a Caputo y la búsqueda de activos

Además de blindar la información sobre las reservas metálicas, el escrito presentado por la Argentina también rechazó la solicitud de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar (deposition) para brindar precisiones sobre el tema.

La respuesta oficial del Ejecutivo se limitó a señalar que trasladará el requerimiento a las autoridades del Banco Central, desligándose del control directo sobre esos activos.

Esta ofensiva de los fondos buitre (Burford Capital) tiene como objetivo probar la teoría del “alter ego”: intentan demostrar que no existe división real entre el Estado y el BCRA para poder solicitar embargos sobre las reservas y así ejecutar la sentencia multimillonaria.

Cabe recordar que, mientras se discuten estos pedidos de información (“discovery”), la Argentina ya apeló el fallo condenatorio de primera instancia y se encuentra a la espera de una resolución definitiva por parte de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.