Salta realizará narcotest obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado El gobernador Gustavo Sáenz dispuso la medida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. "Quien no esté en condiciones deberá asumir las consecuencias", advirtió. Santa Fe lo aplica desde 2025 y San Luis, desde 2024

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estableció la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y organismos de control. “La función pública exige idoneidad y aptitud moral”, dijo el mandatario al justificar la medida.

Este martes, Sáenz oficializó la medida a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y explicó que apunta “a fortalecer una gestión pública transparente, responsable y acorde a la confianza que los salteños depositan en sus instituciones”.

“La función pública exige idoneidad y aptitud moral. Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”, consideró el cacique norteño al firmar el DNU.

Asimismo, el cacique norteño afirmó que “quien no esté en condiciones de cumplir con estos estándares deberá asumir las consecuencias previstas en la Constitución Provincial y en las normas vigentes, incluyendo, de corresponder, la remoción del cargo”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno rechazó revelar la ubicación del oro y alegó que el Banco Central es “independiente”

Por último, dijo: “Gobernar es tomar decisiones firmes, con responsabilidad y respeto por las instituciones”.

En noviembre pasado, la Cámara de Diputados de Salta había rechazado un pedido del legislador Juan Esteban Romero para tratar sobre tablas la obligatoriedad de narcotests a funcionarios públicos.

Antecedentes en Santa Fe y San Luis

A mediados del 2025, Santa Fe había implementado la modalidad de exámenes toxicológicos obligatorios para integrantes de las fuerzas de seguridad, así como también para los funcionarios provinciales. De hecho, el primero en someterse a la prueba fue el propio gobernador Maximiliano Pullaro, luego de anunciar la puesta en marcha de la iniciativa.

Los mismos se realizan de manera sorpresiva, periódica y no anunciada para policías, penitenciarios y autoridades políticas, y están a cargo de laboratorios externos. Sus resultados son entregados en sobre cerrado a los superiores jerárquicos, en una cadena que culmina en el propio gobernador.

“Los tests se harán mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que detecta varias sustancias”, explicó en la ocasión Pablo Cocccioni, ministro de Seguridad provincial.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno incluyó la baja de la edad de imputabilidad en el temario de sesiones extraordinarias

Un año antes, en 2024, el puntano Claudio Poggi había dispuesto la obligatoriedad de los narcotest para integrantes de los tres poderes del Estado de San Luis.

Poggi firmó el decreto que somete a un examen toxicológico a funcionarios del Ejecutivo Provincial, del Poder Legislativo y del Judicial. En detalle, la normativa establece que hasta el propio gobernador y su Gabinete deben realizarlo.

MIRA TAMBIÉN En 2025, bajó la llegada de turistas al país y creció fuerte la salida de argentinos al exterior

La reglamentación determina que los test serán de carácter obligatorio y que se realizarán de manera anual y aleatoria con el objetivo de garantizar la transparencia en la selección de los funcionarios.