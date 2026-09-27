Karina Milei recorrió la Feria de Turismo y dejó un mensaje de cara al futuro: “Vamos por buen camino, sigan esperanzados” La secretaria general de la Presidencia participó de la 30° edición de la FIT en La Rural junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Durante su visita, destacó el potencial del país para atraer inversiones y evitó profundizar sobre el escenario electoral de 2027.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó este sábado la 30° Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina, celebrada en el predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo. Durante su recorrida, la funcionaria brindó breves declaraciones en las que se mostró optimista respecto al rumbo de la gestión nacional y envió un mensaje directo a la sociedad: “Vamos por buen camino, sigan esperanzados”.

El pronunciamiento tuvo lugar durante una entrevista en vivo concedida al periodista Robert Funes para el segmento La Robineta, de la señal LN+. Ante la consulta del conductor sobre cómo transitaba el presente del país “con todo lo que está pasando” y la mención explícita al horizonte político de 2027, la hermana del presidente Javier Milei optó por no extenderse en un diagnóstico político profundo y se limitó a sintetizar su postura con aquella frase de aliento.

Previamente, la funcionaria había dialogado con la prensa desde el stand de Aerolíneas Argentinas, donde se mostró acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En ese contexto, vinculó fuertemente la promoción turística con el desarrollo económico. “Estamos promocionando la Argentina”, sostuvo, y agregó: “Tenemos un país hermoso y todo esto hace que vengan más inversiones a la Argentina. Van a venir. Estamos esperando eso”.

La visita de Karina Milei a la exposición turística coincidió con la recorrida de otras altas autoridades del Ejecutivo nacional durante la jornada de apertura de la feria, la cual mantendrá sus puertas abiertas al público y a los profesionales del sector hasta el próximo martes.