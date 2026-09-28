El Gobierno confirmó un nuevo feriado nacional por la visita del papa León XIV A través de un DNU, el Ejecutivo decretó que el lunes 9 de noviembre será día de descanso en todo el país. Además, habrá asuetos focalizados en CABA, Córdoba y la provincia de Buenos Aires para facilitar la logística y seguridad del evento.

El Gobierno nacional oficializó este lunes, a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1103/2026 en el Boletín Oficial, la declaración de un nuevo feriado nacional para el próximo lunes 9 de noviembre. La medida se tomó con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, quien permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que la llegada del Sumo Pontífice reviste una enorme “trascendencia institucional, social, cultural y religiosa”. Ante la multitudinaria convocatoria de fieles nacionales y extranjeros que se espera, las autoridades advirtieron que los eventos requerirán medidas especiales de seguridad y ordenamiento vial, cuya implementación sería incompatible con el desarrollo habitual de una jornada laboral, educativa y comercial.

El esquema de feriados: nacional y regional

Para organizar el despliegue de manera eficiente, el Gobierno definió un esquema de tres jornadas consecutivas con distinto alcance territorial, diseñado en base a los pedidos de las jurisdicciones afectadas y al itinerario de la Santa Sede:

Lunes 9 de noviembre: Feriado nacional en todo el territorio argentino. (Ese día el Papa tendrá actividades en CABA y Claypole).

Feriado nacional en todo el territorio argentino. (Ese día el Papa tendrá actividades en CABA y Claypole). Martes 10 de noviembre: Feriado exclusivo en la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). (El Pontífice viajará a Córdoba).

Feriado exclusivo en la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). (El Pontífice viajará a Córdoba). Miércoles 11 de noviembre: Feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. (León XIV encabezará una misa en la Basílica de Luján antes de partir desde Ezeiza rumbo a Lima).

El decreto aclara además que estas medidas también alcanzan a todos los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de esos territorios específicos.

Megaoperativo de seguridad y logística

Para garantizar el éxito y la protección durante la visita, el DNU dispuso la creación de una “Unidad Ejecutora Especial Temporaria”, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Este organismo tendrá a su cargo la planificación y coordinación total del operativo papal.

La estructura se dividirá en áreas específicas: logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo, relaciones institucionales y apoyo legal. En materia de seguridad, el área deberá articular medidas preventivas y de emergencia, coordinando acciones migratorias, aeroportuarias y de defensa.

La Unidad tendrá una vigencia máxima de 12 meses y estará liderada por un funcionario con rango de secretario que desempeñará sus tareas de forma ad honorem, al igual que los subsecretarios a cargo de cada coordinación. Para agilizar el operativo, el titular contará con facultades excepcionales dentro del régimen de contrataciones públicas para aprobar pliegos, adjudicar gastos y efectuar desembolsos directamente vinculados a la visita papal.