Karina Milei relanzó la mesa política y el Gobierno acelera su agenda legislativa La secretaria General encabezó el encuentro en el que se definieron las prioridades parlamentarias. Fue la primera reunión sin Manuel Adorni y con nuevas incorporaciones en el equipo.

“Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. ¿Quiere hablar de la política? Hable con mi hermana. Hable con la mesa política, con los que están remando en ese barco“, sostuvo esta mañana el presidente Javier Milei cuando le preguntaron respecto al armado electoral de La Libertad Avanza. Horas más tarde, el selecto grupo se reunió en las oficinas del Ministerio del Interior, ubicadas en la planta baja de Casa Rosada, para ordenar la agenda legislativa que iniciará con el tratamiento de las modificaciones en el proyecto de Inocencia Fiscal.

Mientras una fuente presente en el encuentro aseguró que el oficialismo buscaba tratar la iniciativa la próxima semana, la versión oficial fija el debate para después del 20 de julio.

Como contó este medio, el proyecto está redactado desde junio pasado y contempla una serie de modificaciones al sistema aprobado a finales del 2025. La nueva redacción surgió del consenso con los colegios y agrupaciones de contadores del país tras varios cuestionamientos al original.

Se trató del primer encuentro de Diego Santilli en calidad de jefe de Gabinete, ya que hasta entonces había participado como titular de la cartera del Interior. Además, fue el debut del flamante secretario de Comunicación, Fabián Fernández, que participó por primera vez desde su designación.

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Pese a los cambios, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ratificó la permanencia de la instancia de debate que, según sostienen fuentes oficiales, “tendrá una periodicidad semanal”.