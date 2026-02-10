Karina Milei reúne a la mesa chica antes del debate clave por la Reforma Laboral El encuentro de la mesa política será este martes a las 11. El oficialismo busca abroquelar la estrategia legislativa horas antes de que el Senado comience a tratar la modernización laboral y Diputados avance con la baja de la edad de imputabilidad.

En horas decisivas para la agenda legislativa del Gobierno, la mesa política de La Libertad Avanza se reunirá este martes a las 11 en la Casa Rosada. El encuentro estará encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y tiene como objetivo definir la estrategia final un día antes de que se inicie el debate del proyecto de reforma laboral en el Senado y se acelere el tratamiento del régimen penal juvenil en la Cámara baja.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, a la cumbre asistirán las figuras de mayor peso del gabinete y el armado político: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la senadora Patricia Bullrich.

Semana de definiciones en el Congreso

La reunión se da en la previa inmediata del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, previsto para comenzar este miércoles. El oficialismo busca asegurarse la media sanción para que la iniciativa sea girada luego a Diputados. Para la gestión libertaria, esta ley es la piedra angular de la “segunda etapa” del mandato y una herramienta clave para el futuro del modelo económico.

Régimen Penal Juvenil: a todo o nada

Además del plano laboral, la mesa chica analizará los pasos a seguir con el nuevo Régimen Penal Juvenil. La Casa Rosada quiere aprobar lo antes posible la baja de la edad de imputabilidad (a 13 o 14 años) para los menores que delinquen.

El cronograma que maneja el Gobierno es ambicioso: se estima que este miércoles el proyecto obtenga dictamen en un plenario de comisiones de Diputados, para ser debatido en el recinto en la sesión del jueves 12.