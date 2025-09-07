Kicillof logra una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y Fuerza Patria lograron una contundente victoria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, superando por más de 13 puntos a La Libertad Avanza.

La provincia de Buenos Aires se convirtió nuevamente en el epicentro de la política nacional con las elecciones legislativas de este domingo. Con el 82% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria obtuvo un triunfo contundente sobre La Libertad Avanza (LLA) por más de 13 puntos, consolidando el liderazgo del gobernador Axel Kicillof en el distrito más poblado del país.

La jornada electoral registró un 63% de participación del padrón, donde los bonaerenses eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales en los 135 municipios distribuidos en las 8 secciones electorales.

El oficialismo provincial celebró con optimismo los resultados en la sede del peronismo, donde se congregaron varios funcionarios del gobernador. En contraposición, en la sede de LLA reinó la cautela, con la presencia de Javier y Karina Milei siguiendo de cerca el escrutinio.

En medio de la definición, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un mensaje en redes sociales dirigido al presidente Javier Milei, escribiendo: “¿Viste Milei? Vandalizar el ‘Nunca Más’ no es gratis”.