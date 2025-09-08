Milei convocó a su Gabinete tras el duro revés electoral en Buenos Aires El presidente Javier Milei encabezará este lunes por la mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, junto a ministros y secretarios presidenciales. La cumbre, prevista para las 9:30, buscará redefinir la estrategia del oficialismo tras la derrota sufrida en las elecciones bonaerenses, de cara a los comicios legislativos de octubre.

El domingo, Fuerza Patria logró un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires con más del 47% de los votos, reteniendo todas sus bancas y sumando nuevas en el Congreso. La Libertad Avanza, en cambio, quedó más de 13 puntos abajo, lo que significó un fuerte golpe para el Gobierno nacional, que esperaba un resultado favorable en territorio bonaerense.

Tras conocerse los números, Milei se presentó en el búnker libertario de La Plata, donde admitió errores y se mostró autocrítico: “Hemos tenido una clara derrota. Si alguien quiere reconstruir, lo primero es aceptar los resultados. Hemos sufrido un revés electoral”.

En el escenario lo acompañaron figuras clave de su Gabinete, entre ellos Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mariano Cúneo Libarona y Mario Lugones, además del vocero Manuel Adorni, el presidente de Diputados Martín Menem y el armador político Sebastián Pareja.

El jefe de Estado insistió en que, pese al traspié, el rumbo económico no se modificará: “El equilibrio fiscal, la política cambiaria, la desregulación, la lucha contra la inseguridad y las reformas legales se mantienen. No retrocedemos un milímetro, el rumbo se confirma y se acelera”.

Asimismo, destacó los logros de su gestión: “Tomamos una inflación del 200% y la llevamos al 20%. Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Ese modelo no lo vamos a entregar”.

Finalmente, Milei aseguró que los errores políticos serán revisados: “Si hemos cometido errores, los vamos a corregir y vamos a trabajar para ser mejores”.