La ANMAT dio de baja las habilitaciones de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo El organismo nacional canceló definitivamente los legajos de ambas compañías farmacéuticas tras detectar irregularidades críticas en la fabricación de sus productos. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, formaliza el cierre de un proceso iniciado el año pasado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) profundizó las sanciones contra dos reconocidas firmas del sector farmacéutico. A través de la Disposición 1848/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo dio de baja las habilitaciones otorgadas a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., procediendo a la cancelación definitiva de sus legajos.

Esta decisión administrativa constituye el cierre formal de un proceso disciplinario y judicial que comenzó en mayo de 2025. En aquel momento, la ANMAT ya había dispuesto la inhibición total de las actividades productivas de ambas plantas y la prohibición absoluta de uso, distribución y comercialización de todos los productos médicos registrados a nombre de HLB Pharma Group S.A.

Los motivos detrás de la clausura

En los considerandos de la resolución de este viernes, el organismo regulador detalló los argumentos que fundamentan la baja definitiva de las habilitaciones. La medida se apoya en una extensa lista de antecedentes e irregularidades graves detectadas por los inspectores:

Fallas críticas de fabricación: Se verificaron graves incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las Buenas Prácticas de Fabricación en las plantas de ambas empresas.

Se verificaron graves incumplimientos normativos, desvíos de calidad y fallas críticas en las Buenas Prácticas de Fabricación en las plantas de ambas empresas. Falta de profesionales: Se constató que las firmas operaban sin contar con un director técnico responsable, una exigencia legal ineludible para la industria farmacéutica.

Se constató que las firmas operaban sin contar con un director técnico responsable, una exigencia legal ineludible para la industria farmacéutica. Inacción empresarial: Las compañías no presentaron ningún tipo de plan de adecuación para revertir las inhibiciones impuestas en 2025 ni apelaron legalmente la disposición que paralizó su producción.

Las compañías no presentaron ningún tipo de plan de adecuación para revertir las inhibiciones impuestas en 2025 ni apelaron legalmente la disposición que paralizó su producción. Causa penal: Los elementos y pruebas recolectados fueron incorporados al expediente judicial federal FLP 17371/2025, el cual sigue su curso.

¿Qué pasará con los certificados de los productos?

Pese a la severidad de la sanción, el artículo 2° de la disposición establece una particularidad técnica vinculada al ámbito judicial. La ANMAT ordenó reinscribir automáticamente al momento de su vencimiento los certificados de los productos pertenecientes a ambas firmas.

MIRA TAMBIÉN Allanaron al menos 10 clubes en la causa contra la AFA y Sur Finanzas

Esta medida obedece al cumplimiento de una manda judicial. Esto significa que los certificados no fueron eliminados del sistema, sino que son “preservados como activos” vinculados a la causa penal en trámite, evitando entorpecer el proceso legal sobre el patrimonio de las empresas.

El organismo precisó que esta resolución ya fue comunicada a todas las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al Instituto Nacional de Medicamentos para garantizar el cumplimiento de la prohibición en todo el territorio nacional.