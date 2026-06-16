La canasta de crianza ya supera los $665 mil por mes El INDEC informó que el costo mensual estimado para niños de entre 6 y 12 años alcanzó ese valor en mayo de 2026. Para menores de un año, el gasto ronda los $520 mil.

El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a subir con fuerza. Según el último informe del INDEC, la canasta de crianza de mayo de 2026 ya supera los $500 mil mensuales en todos los tramos de edad, y alcanza su punto más alto en los niños en edad escolar, generando un costo de casi 700 mil pesos por chico.

Según los datos publicados por el organismo, criar a un chico de entre 6 y 12 años cuesta hoy $676.431 al mes, mientras que para los bebés menores de 1 año el gasto estimado es de $515.236. En los tramos intermedios, el costo llega a $616.046 para los de 1 a 3 años y a $538.587 para los de 4 a 5 años.

El cálculo oficial contempla por un lado, los gastos de consumo, alimentación, ropa, transporte, educación, salud, vivienda y recreación. Mientras que por otro, considera el valor del tiempo de cuidado que requieren niñas y niños según su edad.