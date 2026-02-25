La CGT se reúne para definir si lanza un nuevo paro contra la Reforma Laboral La cúpula sindical debate desde las 15 en la sede de UPCN la estrategia final ante la inminente votación en el Senado. Analizan judicializar la ley y presionar a los senadores, mientras el ala dura (ATE y las CTA) ya confirmó una movilización al Congreso para este viernes.

El clima social vuelve a calentarse en la previa de una sesión legislativa clave. Este miércoles, los principales referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) mantendrán una cumbre decisiva a partir de las 15 horas para determinar qué medidas adoptarán frente al tratamiento de la reforma laboral, previsto para este viernes en el Senado de la Nación.

Según confirmaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro tendrá lugar en la histórica sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Allí, el anfitrión Andrés Rodríguez —quien suele oficiar de árbitro en las disputas internas— recibirá a los triunviros convocados por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Arguello.

Las cartas sobre la mesa: ¿nuevo paro o judicialización?

La dirigencia cegetista llega al encuentro con posturas divididas pero con un objetivo común: frenar la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados el pasado viernes 20 de febrero (con 135 votos a favor y 115 en contra).

Entre las opciones que se barajan para esta tarde, no se descarta el anuncio de nuevas medidas de fuerza, que se sumarían al paro general realizado el pasado jueves 19, el cuarto en la era de Javier Milei. Sin embargo, gana fuerza una estrategia paralela: “accionar en tribunales” si la norma es aprobada y, fundamentalmente, ejercer presión política.

Desde la central obrera enviaron un mensaje directo a la política: aseguran que harán pagar el “costo político” a los legisladores que levanten la mano a favor de la reforma, apuntando especialmente a aquellos senadores provenientes del Justicialismo que podrían aportar los votos claves para el oficialismo.

El “Frente de Sindicatos Unidos” ya marcha

Mientras la CGT delibera, el sector más combativo ya definió su plan de lucha. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) —que agrupa a ATE, las dos vertientes de la CTA, Aceiteros, la UOM y los gremios Aeronáuticos— confirmó una movilización al Congreso para este viernes a las 12 del mediodía.

A esta protesta se le sumará un paro nacional de los trabajadores estatales de ATE, marcando una postura más dura e inmediata contra el Gobierno en la jornada en la que la Cámara Alta discutirá las modificaciones al proyecto original.