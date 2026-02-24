Cumbre en Casa Rosada: el Gobierno define la “semana de oro” legislativa y ajusta el discurso de Milei Adorni encabeza hoy una nueva reunión de Gabinete para blindar la Ley de Glaciares, el Régimen Penal Juvenil y la Reforma Laboral antes del 1° de marzo. Buen humor en el oficialismo tras la victoria en Diputados.

El Gobierno Nacional encara la recta final de febrero con una agenda cargada de tensión y definiciones. La “mesa chica” del oficialismo se reunió este lunes en Balcarce 50 y, esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lidera un nuevo encuentro de ministros para terminar de pulir la estrategia de cara al cierre de las sesiones extraordinarias y la inminente Asamblea Legislativa.

El objetivo es claro: llegar al domingo 1° de marzo con las leyes clave aprobadas y con un discurso presidencial que marque la hoja de ruta para el 2026.

La agenda del “Súper Senado”

Según confiaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el círculo rojo del Gobierno diagramó un cronograma legislativo ambicioso para la Cámara Alta:

Martes: Sesión preparatoria para la designación de autoridades.

Sesión preparatoria para la designación de autoridades. Jueves: Tratamiento de la nueva Ley de Glaciares —marcada como prioritaria por el entorno presidencial— y el Régimen Penal Juvenil .

Tratamiento de la nueva —marcada como prioritaria por el entorno presidencial— y el . Viernes: Sesión especial para la sanción definitiva de la Reforma Laboral, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Los protagonistas de la mesa política

En la reunión del lunes, que se extendió hasta pasadas las 16 horas, estuvieron presentes las espadas políticas y económicas de la gestión: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); y los estrategas legislativos Martín Menem (Diputados), Patricia Bullrich (Senado) y Eduardo “Lule” Menem.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno adelantó la campaña de vacunación antigripal por la circulación de la nueva variante en Argentina

También participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor estrella, Santiago Caputo. Si bien no hubo declaraciones oficiales a la salida, el clima distendido y las caras de buen humor reflejaron la confianza del oficialismo tras el éxito parlamentario de la semana pasada en la Cámara Baja.

Preparando el 1° de Marzo

Además de la “rosca” legislativa, la reunión de Gabinete de este martes a las 9 de la mañana tiene otro eje central: el discurso de Javier Milei.

El Presidente dedicará su alocución ante la Asamblea Legislativa a repasar los hitos de su gestión económica y a detallar los alcances de los nuevos proyectos, como el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.