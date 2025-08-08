La defensa de Lilia Lemoine a Milei tras la acusación de Diana Mondino: “Dicho en inglés, no suena igual que en español” La diputada libertaria acusó a la excanciller de haberse prestado para una operación contra el presidente. “Está buscando hacer daño”, sostuvo.

La diputada libertaria Lilia Lemoine salió en defensa del presidente Javier Milei tras los dichos de la excanciller Diana Mondino acusándolo de “poco inteligente o corrupto” por la causa $Libra. Tras escuchar las declaraciones, la legisladora advirtió que “dicho en inglés, no suena igual que en español”.

“No se entiende el sentido que le quiso dar. Sin embargo, siendo este un contexto electoral en el que la oposición está intentando tildar a Milei de corrupto, me hace pensar que no fue inocente del todo. O es propensa a caer en esas trampas. Me cuesta creer que fue accidental, quiero creer que sí“, expresó en LN+.

Según analizó Lemoine, Mondino “no aseveró que Milei sea tonto”. “El propio Presidente dijo en su momento que no tendría que haberlo publicado. Él compartió para que la gente se anote para participar para cuando se repartiera el dinero, no para que compre”, justificó.

“No es la primera vez que pasa. La pregunta es por qué. Rinde muy bien en Córdoba -Mondino- y justo esta semana le hacen una entrevista de ese estilo en Estados Unidos. Es prácticamente atentar contra el Presidente. Y si fue un furcio y se equivocó, no está a la altura del cargo que tenía. No la vi bien”, agregó.

En otro momento de la entrevista, Lemoine se refirió también a la relación de Mondino con Carlos Rodríguez, exasesor económico de Milei, quien había tildado al Presidente como una persona con desequilibrio mental.

“Ella está buscando hacer daño. Rodríguez terminó muy resentido con el Gobierno y ella dijo que es su amigo desde hace muchos años. Es una cuestión personal. Nadie en el gabinete se queja. Al contrario, hay un buen ambiente laboral”, aseveró.

Además, Lemoine apuntó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de estar detrás de estos ataques contra el Presidente. “La gente de Villarruel hace esas acotaciones de Milei. ¿Quién le hizo llegar esa pregunta a ese entrevistador? ¿Cómo conocen a Carlos Rodríguez en Estados Unidos? Está armado, no seamos inocentes. A mi me lo hicieron desde 2021 hasta 2023. Estos ataques aparecen en campaña”, concluyó.